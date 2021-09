Treuenbrietzen

Am Freitagabend geht es auch weit nach dem sonst üblichen Ladenschluss noch belebt zu in den Geschäften und an weiteren Orten der Innenstadt von Treuenbrietzen. Dann laden die Gewebetreibenden und weitere Akteure zur nunmehr 15. Einkaufsnacht.

Nachdem die 14. Auflage im vorigen Jahr ausfallen musste aufgrund der Corona-Pandemie mit Veranstaltungsverbot, wollen Geschäftsleute ihre Kunden nun wieder mit jeweils individuellen Angeboten überraschen. Immerhin war die Einkaufsnacht in den Jahren vor der Corona-Krise zu einem zweiten Stadtfest mit meist großer Resonanz der Bürger geworden.

Geschäfte zurück im Revier

„Wir sind wieder hier, in unserem Revier“, heißt daher das Motto in Anlehnung an einen Song von Musikstar Marius Müller-Westernhagen. „Um Ausfälle aus den Corona-Schließungen wenigstens etwas zu kompensieren, sollen die Sondereinnahmen aus der Einkaufsnacht diesmal nicht über Spenden in soziale oder allgemeine Projekte fließen, sondern bei den Teilnehmenden verbleiben“, erklärt Organisatorin Claudia Wricke von der AG „Handel“ im Verein „Aktiv für Treuenbrietzen“.

Mehr als 30 Akteure dabei

„Wir sind froh, dass kein Geschäft aufgrund der Pandemie schließen musste und unterstützen so jeden Einzelnen an diesem Abend.“ Mehr als 30 Akteure sind mit offenen Türen am Freitag dabei. Zwischen Marienkirche und dem Kino „Kammerspiele“, das erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder seine Türen für Besucher öffnet, gebe es viel zu erleben zwischen 18 Uhr und Mitternacht.

Zur Einkaufsnacht in Treuenbrietzen haben Geschäftsleute viele bunte Ideen und Überraschungen für ihre Kunden. Quelle: Thomas Wachs

Die teilnehmenden Geschäfte bieten ihren Besuchern über ihr eigentliches Angebot hinaus einige Überraschungen, Attraktionen und verschiedenste Leckereien. Viele Sorten Bowle, Cocktails und andere Getränke an einigen Bars sind im Angebot. „Das Spektrum wird von unseren Gastronomen vor Ort noch erweitert, so dass jeder auch eine kulinarische Reise erleben und dem heimischen Herd eine Pause gönnen kann“, sagt Claudia Wricke gegenüber der MAZ.

Im Kino fliegen spitze Pfeile

Diverse Aktivitäten gibt es den Abend über auch im Kino. Die Räume können besichtigt werden. Zudem lockt eine kleine Bilderausstellung mit Malerei von Christiane Sommer und ab 18.30 Uhr gibt es ein Darts-Turnier zu erleben mit Akteuren der „Treuenbrietzener Dartliga“ gegen „Fritze Bullmann Darts“.

Schon um 18 Uhr beginnt eine Lesung mit Akteuren der heimischen Band „Smoking Thompsons“ im Café Orange an der Großstraße. Dort lockt zudem eine Meerjungfrauen- und Pin-Up-Ausstellung. Bei der Lesung stellen die Musiker der Band um Steven Baltot ihr kürzlich zusammen mit ihrem neuen Album „Storytime“ veröffentlichtes erstes Buch vor. Darin erzählen sie die lustigsten und kuriosesten Geschichten aus 13 Jahren Bandgeschichte.

Wagner-Orgel zu besichtigen in St. Marien

Mit dabei zur Einkaufsnacht ist auch die evangelische Kirchengemeinde. Sie bietet um 19 Uhr eine Orgelkonzert mit Henrike Etté an der bedeutenden Wagner-Orgel in der Marienkirche. Zudem gibt es Besichtigungen des Instrumentes und ab 20 Uhr eine Abendandacht.

Zur Einkaufsnacht in Treuenbrietzen gibt es auch wieder Kunst am Straßenrand zu erleben. Quelle: Thomas Wachs

Im Freien entlang der Großstraße indes sind in den Rabatten Ausstellungen von heimischen Künstlern zu sehen. So werde es gemalte Stadtansichten von Jürgen Feustel, die Ausstellung „Kunst und Kitsch“ und noch „weitere Höhepunkte beim Flanieren durch die historische Altstadt von Treuenbrietzen zu sehen geben“, kündigt Claudia Wricke an.

Corona-Auflagen zu beachten

Zu beachten haben Besucher der Einkaufsnacht die besonderen Bedingungen und Corona-Regeln. „So bitten wir darum, dass sich jeder unserer Gäste an die aktuellen Verordnungen des Landes Brandenburg hält“, so Wricke. Diese werden am Abend überall zu sehen und zu lesen sein. „Über die Luca-App auf Mobiltelefonen kann sich jeder Gast registrieren. Als analoge Variante gibt es ein Kontaktformular zum Ausfüllen.“

Die 15. Einkaufsnacht in Treuenbrietzen läuft am 3. September von 18 bis circa 24 Uhr in der Innenstadt.

Von Thomas Wachs