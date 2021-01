Treuenbrietzen

Halbierte Klassen, jedoch doppelte Stunden und fast alle Schüler daheim. Auch die Lehrer der Gesamtschule Treuenbrietzen praktizieren aktuell den schwierigen Spagat zwischen reduziertem Unterricht in der Schule und parallel der Betreuung von Schülern, die derzeit zu Hause lernen müssen. Zwangsweise.

Mindestens bis zum 25. Januar werden Schulen in Brandenburg geschlossen bleiben wegen der verschärften Corona-Vorsorge. Nur Jungen und Mädchen in Abschlussjahrgängen dürfen zur besseren Vorbereitung auf ihre Prüfungen noch zur Schule gehen.

Vier kleine Lerngruppen

In Treuenbrietzen betrifft es von den sonst 456 Schülerinnen und Schülern aktuell 60 Jungen und Mädchen der beiden zehnten Klassen. „Aufgeteilt sind sie in vier Gruppen zu je 15 Schülern“, erklärt Gerd Ulbrich, der Leiter der Gesamtschule mit Abiturstufe. Dort gibt es dieses Jahr allerdings keine Anwärter auf die Reifeprüfung, weil es in dem Jahrgang einst keine neue siebte Klasse gab.

„Wir unterrichten nun also doppelt in unseren geteilten Klassen“, berichtet Katrin Fritsch, eine der beiden Klassenlehrerinnen des Zehner-Jahrganges. Am Nachmittag oder zwischen den Präsenzstunden wartet dann noch die Betreuung der Schüler der anderen Jahrgänge im Distanzunterricht. „Ganz und gar nicht einfach ist diese Situation auch für die Schüler“, sagt die Pädagogin.

Fernunterricht über das Internet

Einige Stunden bieten sie und ihre insgesamt 36 Kolleginnen und Kollegen über Video-Konferenzen im Internet an. Zu jedem Termin fragen sich Schüler und Lehrer aber immer besorgt, ob die Datenleitungen stabil genug sind oder das System plötzlich wieder mitten im Fernunterricht zusammenbricht.

„Es wäre schon gut, wenn wir spätestens nach den Winterferien zum Präsenzunterricht für alle Schüler zurückkehren könnten“, sagt Schulleiter Ulbrich. „Denn das Distanzlernen kann den echten Unterricht überhaupt nicht ersetzen. Freilich ist es besser als gar nichts.“

Schüler brauchen Rückmeldungen

„Vor allem brauchen die Schüler direkte Rückmeldungen zum Erfolg ihrer Aufgaben“, sagt Mandy Wenzlaff. Die Klassenlehrerin einer der zehnten Klassen hält den Kontakt auf mehreren Plattformen. „Das ist enorm zeitaufwändig.“ Denn nicht alle Schüler der Jahrgänge im Homeschooling stellen die Aufgaben in die Schulcloud ein. Unter anderem weil technische Voraussetzungen fehlen. „Also gebe ich Rückmeldungen bei einigen in der Cloud, bei anderen per E-Mail oder auch am Telefon“, so Wenzlaff? „Das alles ist ein enormer mehrfacher Aufwand für uns und die Schüler“, sagt die Pädagogin.

Zur Hilfe für das Homeschooling an der Grund- und der Gesamtschule hat die Stadt Treuenbrietzen 35 Tablets als Leihgabe beschafft. Quelle: Thomas Wachs

Um die technischen Probleme abzufedern, hat die Stadt Treuenbrietzen als Trägerin der Gesamtschule und der Grundschule nun insgesamt 35 Tablet-Computer mit Headsets besorgt als Leihgabe. Schüler beider Häuser, die vom Elternhaus her nicht die Voraussetzungen haben, erhalten sie, um den Distanzunterricht meistern zu können. „Denn in einigen Familien reicht die Computertechnik gar nicht, wenn mehrere Kinder gleichzeitig zu Hause lernen und vielleicht auch die Eltern noch im Homeoffice arbeiten müssen“, sagt Gerd Ulbrich.

In seiner Gesamtschule halten 16 Lehrerinnen und Lehrer der insgesamt 36 Pädagogen den Präsenzunterricht am Laufen. Die übrigen unterrichten online. „Manche bringen noch selbst ihre eigenen Kinder mit und beschäftigen sie im Lehrerzimmer, wenn Papa Unterricht gibt. So wie ein Kollege aus Berlin, der seine vier und sechs Jahre alten Jungen derzeit dort nicht in die Kita bringen darf“, erzählt Ulbrich.

Gerd Ulbrich ist Leiter der Gesamtschule Treuenbrietzen. Quelle: Thomas Wachs

Sehr unterschiedlich sei jedoch auch bei den Pädagogen die Affinität zum Online-Unterricht über Video-Systeme und andere Plattformen. „Bei einigen läuft das super, bei anderen gibt es eher Distanz zu den neuen technischen Möglichkeiten“, räumt der Schulleiter ein.

„Wir hätten das den Sommer über schon mal üben müssen, aber alle waren ja zunächst optimistisch, dass es nach dem Lockdown im Frühjahr nicht noch einmal zu Schulschließungen kommen würde“, sagt Gerd Ulbrich.

Schüler sind mit Elan dabei

Den Schülern bescheinigt Katrin Fritsch guten Elan. „Sie machen zumeist beim Homeschooling gut mit und sind diszipliniert“,sagt die Lehrerin. „Aber die meisten würden auf jeden Fall doch lieber wieder zur Schule gehen“, weiß auch Mandy Wenzlaff, die Biologie und Chemie unterrichtet.

Das bestätigt die Lerngruppe von Katrin Fritsch am Freitagmorgen. Niemand aus der Runde der 15 Jungen und Mädchen würde sich lieber zu Hause auf die Prüfungen vorbereiten. „Hier können wir direkt unsere Fragen stellen, das ist viel besser“, sagt Lucas Geier. „Im Online-Unterricht ist das alles viel komplizierter und dauert viel länger“, erklärt der Zehntklässler.

Von Thomas Wachs