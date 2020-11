So sahen die Täter aus bei Raubüberfall auf Tankstelle in Marzahna

Marzahna

Nach dem Raubüberfall auf die GO-Tankstelle an der Bundesstraße 2 in Marzahna fehlt von den Tätern noch immer jede Spur. Eine umgehend erfolgte Großfahndung lief am Mittwochnachmittag. Daran beteiligt waren auch Polizeikräfte aus dem Nachbarlandkreis Teltow-Fläming sowie aus dem angrenzenden Bundesland Sachsen-Anhalt. „Wir hatten jedoch bisher keinen Fahndungserfolg“, sagt Oliver Bergholz, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Donnerstagmorgen auf Nachfrage der MAZ.

Umgehend herausgegeben hat die Polizei nun eine Beschreibung der noch flüchtigen drei Männer. Zwei von ihnen hatten gegen 14.30 Uhr am Mittwoch die Kassiererin mit einer Waffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Danach flüchteten sie mit einem schwarzen Opel Corsa in Richtung Feldheim. In dem Kleinwagen hatte ein Komplize gewartet.

Masken hoch ins Gesicht gezogen

Mehrere Zeugen hatten die Täter vor dem Überfall und später bei der Flucht gesehen. Einige verfolgten das Fluchtfahrzeug noch – unter anderem mit einem Transporter. Jedoch ohne Erfolg. Nach den Schilderungen der Zeugen, die von Kriminalisten direkt am Tatort befragt worden waren, hat die Polizeidirektion West nun Beschreibungen der Täter herausgegeben.

Gesucht werden zwei Männer, die von ihrem an der Feldheimer Straße geparkten schwarzen Kleinwagen her auf das Gelände der Tankstelle gelaufen und über diesen Weg nach dem Überfall mit einem dritten Mann auch geflohen waren.

Mike Schütte, der neben der Tankstelle seine KFZ-Werkstatt betreibt, hatte die zwei Männer gesehen, als sie zur Tankstelle liefen. „Ich hatte mich nur gewundert, dass sie ihre Corona-Masken so hoch ins Gesicht gezogen hatten, mir aber nichts weiter gedacht“, sagt der KFZ-Meister am Mittwoch der MAZ.

So sahen die drei Räuber aus

Nach der nun von der Polizei veröffentlichten Beschreibung sollen die beiden Räuber deutsch gesprochen haben. Beide Männer sollen etwa 1,80 Meter groß und circa 30 bis 35 Jahre alt sein. Einer der beiden schlanken Männer habe ein graue Sporthose getragen sowie eine dunkelblaue Kapuzenjacke der Marke „Camp David“ mit markanter Beschriftung an Arm und Rücken. Zudem trug er ein schwarzes Basecap und weiße Sneaker sowie einen weißes Tuch als Mund-Nasenschutz. Dabei hatte der Mann einen blauen Beutel mit weißem Aufdruck.

Dickerer Mann als Fluchthelfer

Der zweite Räuber habe eine dunkle Arbeitshose mit grell-leuchtenden Applikationen, eine dunkelblaue Kapuzenjacke, eine schwarze Mütze und einen grünen Mund-Nasenschutz sowie dunkle Schuhe der Marke „New Balance“ getragen.

Den Komplizen im Fluchtwagen beschreiben Zeugen als etwa 1,75 großen, circa 35 bis 40 Jahre alten Mann mit kräftiger Gestalt und Bauch sowie einem Bart.

Kripo sucht weitere Zeugen

„Die Kriminalpolizei sucht nun weitere Hinweise zu den Tätern“, sagt Polizeisprecher Oliver Bergholz. Die Ermittler fragen, „wer hat am Mittwochnachmittag Personen beobachtet, auf die die angegebene Beschreibung passt, oder kann Hinweise auf deren Aufenthalt oder Identität geben?“ Interessant seien auch Hinweise zur Fahrstrecke und zum Verbleib des als Fluchtfahrzeug genutzten Opel Corsa.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg entgegen unter 03381/5600 oder jede andere Polizeidienststelle. Zeugen können sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen. Es ist zu finden in den Online-Services des Bürgerportals unter www.polizei.brandenburg.de.

Von Thomas Wachs