Montagvormittag in der Großstraße zu Treuenbrietzen: Vier Männer und Frauen warten vor der Apotheke. Nebenan bei der Bäckerei-Filiale ist ein Kommen und Gehen maskierter Kunden. Drüben beim Fleischer hat ein einsamer Kunde den Laden für sich allein.

Unterdessen ist Sabine Bittner, die Inhaberin des Blumenhauses Schumacher, dabei, den Laden fit zu machen für einen Notverkauf. „Wir haben wegen des Lockdowns jetzt erstmal frisch gemalert, wollen ab Donnerstag aber nun auch wieder in den erlaubten Verkauf auf Vorbestellung einsteigen“, sagt die Geschäftsfrau. Drei Leute musste sie in Kurzarbeit schicken.

Vieles geht auf Bestellung

„Das volle Sortiment werden wir nicht anbieten können – weil auch die Großhändler stark reduziert haben – und 30 rote Rosen am gleichen Tag, das wird auch nicht gehen“, so die Blumenhändlerin. „Doch zwei bis drei Tage auf Vorbestellung lässt sich vieles machen.“

Indes wird der am Wochenende durch das Internet verbreitete Protest-Aufruf zur Ladenöffnung trotz Verbots ab Montag auch in den Foren der Sabinchenstadt eifrig diskutiert. Wirklich gegangen ist den Schritt schließlich aber wohl niemand von den Geschäftsleuten im Zentrum von Treuenbrietzen.

„Mich würde es ja mal interessieren, welcher Einzelhändler in Treuenbrietzen seine Pforten öffnet. Ich wär’ dabei“, schreibt Manuela Bohmer in einer Treuenbrietzener Facebook-Gruppe. „Im Alleingang macht es keinen Sinn, nur gemeinsam können wir etwas erreichen“, sagt die Betreiberin des Sozialladens am Markt vom Verein „Die Guten Dorffeen aus Brandenburg“. Er versorgt Bedürftige mit preiswerten Waren des täglichen Bedarfs und Lebensmittelspenden.

Manuela Bohmer unterstützt den Protest. So wie es auf einer Internetplattform der Initiative bundesweit knapp 60.000 Nutzer getan haben. „Wir machen auf – Lockdown beenden“ heißt die Forderung der Initiatoren. Viele Geschäftsleute fürchten um ihre Existenz. Daher wollten sie am Montag mit möglichst vielen Fotos mit dem Plakat der Aktion und einer geöffneten Ladentür, die verbreitete werden sollten, auf ihre Situation aufmerksam machen.

Gleiche Regeln überall gefordert

„Überall sollten bundesweit gleiche Regeln gelten für Ladenöffnungen, sonst bringt das doch nichts“, sagt Bohmer am Montag der MAZ. Lebensmittel darf ihr Verein noch zuteilen – gepackt auf Vorbestellung und ausgegeben an der Tür. „Wenn ich auch noch mehr Bücher in Sortiment nehmen würde und mit den Lebensmitteln zusammen mehr als 50 Prozent des Sortimentes hätte, könnten wir auch jetzt ganz öffnen“, so Bohmer.

Viele Facebook-Nutzer kritisieren zudem, dass Supermärkte öffnen sowie voll besetzte Busse und Bahnen fahren dürfen, obwohl kleine Läden auch gute Konzepte hätten, Abstand und Hygiene für ihre Kunden zu ermöglichen.

In Öffentlichen eng wie in der Sardinendose

„Der Lockdown bringt bei den unterschiedlich angesetzten Kriterien doch kaum was, wenn man bedenkt, dass die kleinen Geschäfte schließen müssen, während in den Öffentlichen die Leute und Schüler auf dem Weg zur Arbeit und Schule wie Sardinen transportiert werden. Da ist die Gefahr in den kleinen Geschäften zig mal geringer“, postet unter anderem Antje Schulz.

Ausdrücklich nicht an der Protestöffnung beteiligt sich Antje Pieper, die Inhaberin des Ladens „Husap“ für Stoffe, Handarbeitsbedarf und Textilien. Sie darf durch den angegliederten Wäscherei-Service zumindest teilweise ihre Dienstleistungen anbieten. Abgewickelt wird alles unter Hygieneauflagen vor der Tür an einem Tisch.

Doch es kämen deutlich weniger Leute als zuletzt bis Dezember mit Einschränkungen für den Direktverkauf in Läden. „So langsam muss auch ich mir was einfallen lassen, bisher hab ich nirgends eine Corona-Förderung beantragt. So langsam aber sicher bekomme auch ich Existenzangst“, schreibt Antje Pieper bei Facebook. „Wie lange soll das noch so weiter gehen? Ich möchte wieder normal Arbeiten und unter Beachtung der Hygienebestimmungen wieder maximal zwei Personen in den Laden lassen“.

Doch bis das wieder erlaubt ist, will die Ladeninhaberin nun ihren bisher noch kleinen Online-Shop ausbauen. Auch den Verkauf über Videotelefonie will sie stärker testen, erzählt sie derMAZ.

Existenzangst hat auch Susanne Hache, die Inhaberin eines Kosmetiksalons an der Bäckerstraße. „Hier geht es nicht um irgendwelche Steilvorlagen für Querdenker, auch nicht um rechts oder links, hier geht es darum, dass es uns kleine Geschäften bald nicht mehr geben wird, wenn sich nichts tut“, schreibt sie bei Facebook.

Viel Kritik an Protest-Idee

Allerdings gibt es auch viel Kritik in den sozialen Netzwerken zum Protest gegen die Ladenschließungen. „Auch ich bin von den Flitzpiepen, die ohne Maske ins Geschäft kommen betroffen“, berichtet Katrin Ruhle. „Mein Chef hat uns in die Arbeitslosigkeit schicken müssen. Insgesamt zehn Leute! Aus diesem Grunde sind die Beschränkungen noch zu lasch“, schreibt die Facebook-Nutzerin. „Ich würde gerne ab Februar wieder arbeiten gehen, was ich aber in Anbetracht dieser Aussagen, auf die vermutlich auch Taten folgen, nicht sehe! In Treuenbrietzen sind meines Wissens zwei positiv Getestete erstmal einkaufen gegangen ... damit sie über die Quarantäne kommen. Ich glaube ich spinne“, so Ruhle.

Ramona Ullmann fragt sich, was man mit einem Verstoß gegen die Ladenschließungen erreicht: „Noch härtere Maßnahmen und einen längeren Lockdown? Ich verstehe den Unmut, aber ich glaube, der Schuss geht nach hinten los“, schreibt sie bei Facebook.

