Treuenbrietzen

Der Ratshof zu Füßen des markanten Wasserturmes mitten in Treuenbrietzen wird am Sonnabend, 24. August, einmal mehr zur Theaterbühne. Das „Theater 89“ zeigt dort mitten in der Altstadt sein aktuelles Stück „Die deutschen Kleinstädter“ von August von Kotzebue. Die Aufführung findet statt innerhalb der Sommertheater-Reihe der Arbeitsgemeinschaft der 31 Städte mit historischen Stadtkernen.

Am 24. August findet die Aufführung des Stücks „Die deutschen Kleinstädter“ im Treuenbrietzener Ratshof statt als Sommertheater mit dem Theater 89. Quelle: Promo

Zum 200. Geburtstag von Dichter Theodor Fontane fiel die Wahl allerdings nicht auf ein Stück des Autors selbst, sondern auf einen berühmten Stückeschreiber, der hundert Jahre zuvor der Zopfzeit und ihrer Kleinstaaterei den Spiegel vorhielt: August von Kotzebue. Fontane betonte die Volksnähe des Theaters seines ebenso bewanderten wie bewunderten Kollegen.

„Die deutschen Kleinstädter“ ist zugleich eine Jubiläums-Inszenierung des „Theater 89“. Die Truppe war noch in der DDR gegründet worden und besteht seit 30 Jahren. Mit Regisseur Hans-Joachim Frank an der Spitze hat sie lange Jahre auch im Kulturzentrum „Das Haus“ in Altes Lager eine Spielstätte betrieben und Projekte auch mit Schülern des Gymnasiums Treuenbrietzen realisiert.

Lesen Sie mehr zum Thema auch hier:

Bei dem aktuellen Stück des auch am Wasserturm Treuenbrietzen gut bekannten Sommertheaters handelt es sich um ein Lustspiel deutscher Dramatik: Der Bürgermeister des Städtchens Krähwinkel möchte seine Tochter Sabine mit dem Bau-, Berg- und Weginspektorssubstitut Sperling vermählen. Sie hat aber in der Residenzstadt einen Herrn Olmers kennengelernt, den sie lieber heiraten will. Kurz vor der Verlobung mit Sperling taucht der besagte Herr in Krähwinkel auf. Er wird für einen Hochgestellten, gar für den König incognito, gehalten. Und so nimmt der Wahnsinn seinen Lauf.

Termin: Sommertheater unter dem Wasserturm Treuenbrietzen, Großstraße 23, Sonnabend ab 19.30 Uhr.

Von MAZ