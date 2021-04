Sonntagseinkauf soll Treuenbrietzener Einzelhandel aus Corona-Krise helfen

Mit Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen soll dem Einzelhandel in Treuenbrietzen geholfen werden, Verluste aus dem Corona-Lockdown abzufangen. Einigen Abgeordneten bleibt der Sonntag aber heilig.

Der Treuenbrietzener Einzelhandel darf an fünf Sonn- oder Feiertagen in diesem Jahr zusätzlich öffnen. Das beschloss jetzt die SVV. So auch Anne Block in ihrer Drogerie. Quelle: Thomas Wachs