Sozialladen Treuenbrietzen: mehr Klienten, aber weniger Lebensmittel

Treuenbrietzen

Die Corona-Pandemie bringt Probleme für die „Guten Dorffeen aus Brandenburg“. Der Verein betreibt in Treuenbrietzen einen Sozialladen. Dort können Bedürftige äußerst preiswert von Bürgern gespendete Haushaltsgegenstände, Kleidung und vor allem auch Lebensmittel erwerben. Seit nunmehr sieben Jahren gibt es die von Manuela Bohmer aus Bardenitz ins Leben gerufene Einrichtung.

„So schlecht wie aktuell war die Lage allerdings noch nie“, schildert die Vereinschefin. Die Coronakrise ließ die Zahl der Klienten deutlich steigen. Hatte der Verein sonst im Schnitt 50 bis 60 Personen aus Einzelhaushalten oder Familien, die zu den Ausgabetagen für Lebensmittel kamen, „waren es neulich in der Spitze mal 120 an einem Tag“, erklärt Bohmer.

Anzeige

Kaum noch Ware aus Supermärkten

„Gerade die Supermärkte, die wir im Fläming und teilweise bis nach Berlin und Potsdam abfahren, haben heute kaum noch Ware für uns übrig“, erzählt die Organisatorin. „Obwohl die Märkte von der Krise wohl am meisten profitiert haben dürften mit deutlich gestiegenen Umsätzen, bleibt für uns manchmal nicht mal ein Brötchen übrig.“

Weitere MAZ+ Artikel

Kehrten die Chefin und ihre Helfer des Teams von zwölf Freiwilligen sonst mit bis zu 25 Kisten voller Lebensmittel zurück, seien es aktuell nur um die sechs pro Tour. „Da ist das Spritgeld für den Transporter teurer als die Abgabe der Lebensmittel am Ende einbringt“, erklärt Manuela Bohmer.

Neues Domizil direkt am Markt

Entsprechend dünn bleiben die Auslagen in der Ausgabestelle. Sie hat ihr neues Quartier nun an der Großstraße 85, direkt am Markt. Dort läuft die Ausgabe aufgrund der Corona-Hygieneregeln nun lediglich auf Vorbestellung. „Die Mitarbeiter wissen dann schon, wer lieber Paprika als Tomaten mag, manchmal gibt es aber gar keine Wahl mehr“, erläutert die Vereinschefin zur aktuell angespannten Situation.

Ausgegeben werden die Bestellungen dann dreimal pro Woche vor der Tür auf der Straße. Privatsphäre ist so kaum möglich. Familien mit Kindern haben Vorrang gegenüber anderen Haushalten.

Geschäftsleute sind spendabel

Dankbar ist Manuela Bohmer, dass einige Geschäftsleute aus der Stadt den Sozialverein mit Spenden unterstützen. „Ab und an kommt mal einer unkompliziert vorbei mit einer Summe, die schon wieder ein Stück weiterhilft.“

Hätte die Schließung des Sozialladens wegen der Corona-Auflagen „noch einen Monat länger anhalten müssen, hätten wir finanzielle Probleme bekommen, die Betriebskosten und die Ladenmiete weiter aufzubringen“, erklärt Manuela Bohmer. Wenigstens konnte der Verein während der Coronaschließung die für viele Bedürftige aus der Stadt und den Ortsteilen unentbehrliche Lebensmittelausgabe unter Auflagen weiter betreiben.

Lesen Sie auch:

Von Thomas Wachs