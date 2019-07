Treuenbrietzen

Im Arbeitskampf um einen Tarifvertrag für die etwa 200 Beschäftigten der Sparte Kohl Automotive im Gerätewerk der Mettec Holding GmbH in Treuenbrietzen gibt es Bewegung. Über den Stand informiert Gewerkschaftssekretär Andreas Kahnert von der IG Metall auf Nachfrage der MAZ.

Herr Kahnert, der Tarifstreit in Treuenbrietzen läuft seit April auch mit mehreren Warnstreiks. Wie ist die Situation aktuell?

Andreas Kahnert: Inzwischen liegen sieben Warnstreiks der Belegschaft hinter uns. Sie fingen mit zwei beziehungsweise vier Stunden an und liefen zuletzt im Juni über zwei Schichten von insgesamt 16 Stunden.

Haben die Streiks denn Wirkung erzielt im Sinne der Beschäftigten?

Ja, das haben sie wohl. Zumindest gibt es nach der anfänglichen Verweigerung der Geschäftsführung nun Bereitschaft, auch konkret über die Forderungen zu reden. Im Juli gab es einmalig 250 Euro Zuschlag zum Bruttolohn, was dem Forderungsniveau entspricht. Daraufhin verzichteten wir im Juli auf Streiks. Auch lag schon ein Angebot auf dem Tisch zu Tariferhöhungen. Das ist allerdings von der betrieblichen Tarifkommission abgelehnt worden.

Was heißt das konkret?

Neben der möglichen Einmalzahlung waren fünf Prozent Lohnsteigerung zum Januar 2020 und noch einmal fünf Prozent ab Januar 2021 geboten. Doch hätte das nicht der Gesamtforderung entsprochen, um den jahrelangen, großen Rückstand zum Tarif aufzuholen.

Wie geht es nun weiter?

Die nächsten drei Tage werden noch mal spannend. Von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche hat sich der Vorstandvorsitzende der Firma AL-KO SE zu Gesprächen direkt in Treuenbrietzen angesagt. Die AL-KO hatte 2017 gemeinsam mit der Endurance Capital AG, einer auf Beteiligungen an Unternehmen spezialisierte Mittelstandsholding aus München, die Mettec Holding GmbH in Treuenbrietzen gegründet und die vormalige Kohl AG übernommen.

Gewerkschaftssekretär Andreas Kahnert von der IG Metall. Quelle: privat

Was soll der Ortstermin bringen?

Offenbar hat man sich in der Holding geeinigt, dass etwas passieren muss. Ziel ist es wohl, eine Lösung zu finden. Das ist ein Fortschritt, den wir begrüßen. Denn bis zur dritten Streikrunde lagen ja nicht mal Angebote auf dem Tisch.

Gibt es denn auch Begehrlichkeiten bei den Mitarbeitern der anderen Sparten der Mettec Holding im Gerätewerk Treuenbrietzen?

Es wird schon genau beobachtet, wie der Tarifkonflikt läuft. Die Beschäftigten sind natürlich im Kontakt. Auch mit Kollegen im Schwesterwerk in Eisenach sowie an einem AL-KO-Standort in Wittenberg. Allerdings muss ich auch klar sagen, dass wir als IG Metall aktuell kein offizielles Mandat haben, auch für die Mitarbeiter der Sparten Bahntechnik und Metallbau zu verhandeln.

Woran liegt das? Ist der Druck dort nicht so stark?

Die anderen Sparten hatten schon voriges Jahr Lohnanpassungen erhalten. Die Kohl Automotive hing da noch hinterher.

Wie ist die Stimmung unter den Beschäftigten?

Einige sind ungeduldig. Ihnen geht das alles nicht schnell genug, weil der Tarifstreit doch schon seit Jahresbeginn läuft. Die große Mehrheit befürwortet den Tarifstreit. Es gibt aber auch Kollegen, die das alles für verrückt halten.

Wann ist der Konflikt vom Tisch?

Das wird sich nach den drei Gesprächstagen spätestens am Donnerstagabend zeigen. Wenn dann ein Ergebnis auf dem Tisch liegt, das von der Mitgliederversammlung im August getragen wird, ist der Tarifkonflikt vom Tisch.

Von Thomas Wachs