Treuenbrietzen

Kunden der Mittelbrandenburgischen Sparkasse (MBS) in Treuenbrietzen müssen sich für Mittwoch, 20. April, auf Beeinträchtigungen einstellen. Wegen Bauarbeiten bleibt die Filiale an der Großstraße 23 dann ganztägig geschlossen.

Nicht betroffen ist der Selbstbedienungsbereich. Dort können die beiden Geldautomaten sowie der Kontoauszugsdrucker wie gewohnt genutzt werden.

Die MBS bittet ihre Kundinnen und Kunden um Verständnis. „Als Ausweichmöglichkeiten für Servicedienstleistungen an diesem Mittwoch können die Geschäftsstellen in Niemegk, Großstraße 68, sowie in Bad Belzig, Am Markt 2, genutzt werden“, sagt Christian Ebert, MBS-Marktdirektor in Potsdam-Mittelmark.

Am Donnerstag, 21. April, sei die Geschäftsstelle in Treuenbrietzen wie gewohnt wieder ab 9 Uhr geöffnet.

Von MAZ-Online