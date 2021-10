Bandchef Toni Gutewort hat Wort gehalten: Für alle Kindergärten in der Stadt Treuenbrietzen hat er jetzt Spenden übergeben aus dem Jubiläumskonzert seines Tanzorchesters. Das Geld ist schon verplant.

Spendengeld aus Treuenbrietzener Partynacht angekommen in fünf Kindergärten

