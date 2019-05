Treuenbrietzen

Treuenbrietzen wird bunter. Zwar hat die Bürgerinteressenvereinigung Stadt und Dörfer (BIV) am Sonntag zur Kommunalwahl das beste Ergebnis erzielt und mit 21,93 Prozent vier Sitze errungen. Doch folgt auf den Plätzen danach ein enges Rennen der nunmehr sieben Parteien und Wählergruppen sowie einer Einzelkandidatin.

Spontan zwei Sitze errungen

Aus dem Stand hat die erst kurz vor der Wahl gegründete Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen 11,14 Prozent und somit zwei Sitze errungen. Zugpferde sind Andreas Bruns mit 278 Stimmen und Paul Vierkant, der Ortschef der Partei, mit 271 Kreuzen.

Das Ergebnis der Kommunalwahl 2019 in Treuenbrietzen. Quelle: Stadt

„Als neu gegründeter Ortsverband freuen wir uns sehr über das Ergebnis“, sagt Vierkant am Montag der MAZ. Es zeige sich, „dass Treuenbrietzen und seine Ortsteile reif sind für einen politischen Frühling, den wir als Grüne gern gemeinsam mit allen neu gewählten Stadtverordneten gestalten wollen“.

Herausforderungen, wie die hohe Verschuldung Treuenbrietzens, „wollen wir als Grüne sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch nachhaltig angehen“, so Vierkant.

Stärkste Fraktion verdrängt

Als stärkste Wählergruppe hat die BIV auch den bisher mit fünf Sitzen vertretenen Treuenbrietzener Bürgerverein (TBV) überholt. Die von Bürgermeister Michael Knape (parteilos) geführte Wählergruppe verlor insgesamt am stärksten und büßte zwei Sitze ein. Im Vergleich zur letzen Kommunalwahl 2014 verlor der TBV mit einem Rutsch von 29 Prozent auf nun knapp 18 Prozent deutlich. Er ist nun zweitstärkste Kraft im 18 Sitze starken Stadtparlament.

Knapp vor der SPD mit einem Zugewinn von einem Mandat auf nun drei Sitze. Der Stimmen-zugewinn liegt bei knapp sechs Prozent auf nun 15,68 Prozent.

Einzelkandidatin sofort dabei

Im Vergleich zu 2104 musste auch die CDU gut drei Prozent abgeben. Sie behält aber mit knapp 15 Prozent drei Sitze.

Auf Anhieb in das Stadtparlament einziehen konnte auch die Einzelkandidatin Nicole Burger. Sie erreichte mit 476 Stimmen sogar das drittbeste Einzelergebnis aller Kandidaten. Besser schnitten nur Michael Knape mit 1009 Stimmen für den TBV sowie Anja Schmollack (CDU) mit 611 Stimmen ab.

Linke verliert Fraktionsstatus

Lediglich noch einen Sitz statt bisher zwei und damit keinen Fraktionsstatus hat die Partei Die Linke mit Walter Treu an der Spitze. Weiter als Einzelkämpfer in Stadtgparlament bleiben kann auch Michael Mrochen für die FDP.

Die Wahlbeteiligung war in Treuenbrietzen deutlich höher als 2014 mit damals 47,7 Prozent. Sie lag in der Stadt und den Ortsteilen nun insgesamt bei 62,11 Prozent. Von den 6485 Wahlberechtigten gaben 4028 ihre Stimmen ab.

BIV vom Sieg überrascht

Erstaunt über ihren Gesamtsieg zeigt sich die bisherige Fraktionschefin der BIV, Edith Rettschlag: „Auf den Dörfern haben wir ja damit gerechnet. Aber dass wir auch in der Stadt punkten konnten, erfreut uns“. Am Sonntag geht die BIV in ihre konstituierend Sitzung. „Danach sind wir offen für alle Gespräche. Große Parteipolitik hat aber im Lokalen nichts verloren“, so Rettschlag.

Bis in die Nacht gezählt wurde auch Ratsaal zu Treuenbrietzen für die Briefwahl. Quelle: Thomas Wachs

Bürgermeister Michael Knape wertet den Wahlausgang positiv. „Die SVV wird nun bunter.“ In einigen Parteien und Wählergruppen zeichne sich zudem ein Generationswechsel ab. „Das ist ebenso ein gutes Zeichen, wie die hohe Wahlbeteiligung“, sagt der Stadtchef. „Das Interesse an der Stadt ist also hoch. Ich hoffe, dass alle Gewählten jetzt in Richtung Treuenbrietzen denken und nicht an Parteibücher“.

Mit Verlusten gerechnet

Als Chef des TBV zeigte sich Knape „nicht schwer enttäuscht“ vom starken Verlust seiner Wählergruppe. „Wir haben damit gerechnet, dass wir angesichts schwieriger Themen, die zuletzt in der Stadt zu entscheiden waren auch mit unpopulären Schritten, Federn lassen müssen“.

Nicht gerechnet habe Knape daher auch mit seinem nun aber wieder besten Einzelergebnis von über 1000 Stimmen, räumt er am Montag ein. Der Stadtchef verteidigt jedoch seinen Schritt, für den TBV als Stimmenfänger angetreten zu sein, obwohl er sein Mandat nicht annehmen werde. Sonst könnte er laut Kommunalgesetz nicht mehr hauptberuflicher Bürgermeister sein. „Solange das Wahlgesetz diese Möglichkeit aber zulässt, werden wir sie weiter nutzen – so wie auch viele andere Wählergruppen und Parteien nicht nur in der Stadt“, so Knape.

Als TBV-Chef zeigte er sich offen für Gespräche mit anderen Fraktionen. Wobei schon jetzt klar sei, dass sich FDP-Mann Michael Mrochen wie bisher dem TBV anschließen werde.

Erste Sitzung im Juni

Als Bürgermeister plant Knape am 6. Juni, alle neu gewählten Gruppen und Einzelstreiter an einen Tisch zu holen, „um möglichst schnell wieder in die Arbeit der neuen SVV zu kommen“. Dort findet am 24. Juni die konstituierende Sitzung des Stadtparlamentes statt.

Zufrieden mit dem Zugewinn seiner SPD zeigt sich auch Mike Fetzer, der Ortsvorsitzende. Die breite Aufstellung der neuen SVV sei „ein Erfolg für Treuenbrietzen“. Wichtig sei es ihm „Zweckbündnisse zu schmieden, um die Stadt voranzubringen. Es geht um die Sache und nicht um politische Richtungen“. Offen sei die SPD für eine „zielführende Zusammenarbeit mit engagierten Leuten“. Allerdings sieht Fetzer mit der CDU bereits unterschiedliche Positionen, „was beispielsweise den weiteren Umgang mit dem Stadtwald sowie die Trägerschaft der Gesamtschule angeht“.

Matthias Gundlach bringt die Wahlergebnisse vom Rathaus Treuenbrietzen aus ins Internet. Quelle: Thomas Wachs

CDU-Ortschefin Anja Schmollack ist stolz auf ihre zweitbestes Einzelwahlergebnis. „Freilich hätten wir uns für die CDU noch einen Sitz mehr gewünscht“. Auch die CDU will jetzt in die interne Konstituierung gehen, um die Besetzung von Positionen sowie mögliche Kooperationen zu beraten. „Dazu mache ich keine Alleingänge“, sagte Anja Schmollack am Montag der MAZ.

>>Das gesamte Wahlergebnis hat die Stadtverwaltung zusammengestellt auf der Seite der Stadt.

Von Thomas Wachs