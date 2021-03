Stadtveordnete von Treuenbrietzen wollen digitaler werden     

Treuenbrietzen

Die Gremien der Stadtverordnetenversammlung Treuenbrietzen wollen künftig stärker digitale Wege und Online-Dienste nutzen für ihre Arbeit. Doch gibt es zuvor noch einige große Hürden zu überwinden.

Das ist deutlich geworden bei der umfassenden Debatte im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss. Dort ist die nötige Änderung der Hauptsatzung als maßgebliche Sitzungsordnung intensiv diskutiert worden. Bürgermeister Michael Knape (parteilos) verwies dabei auf juristische Fragen sowie Probleme bei der Finanzierung.

Die Stadt könne es sich nicht leisten in der Haushaltkonsolidierung, für alle 19 Abgeordneten sowie Berufene Bürger mobile Geräte zur Verfügung zu stellen, „wie andere Kommunen das schon gemacht haben“, so der Verwaltungschef. Auch fehle Geld, um Übertragungstechnik für die gerade auch aktuell in der Corona-Pandemie wechselnden Sitzungsräume anzuschaffen.

Auch viele technische Probleme

Hinzu kommen weitere technische Sorgen. Wenn Sitzungen rechtssicher über Internet-Dienste übertragen werden sollten, „müsste sichergestellt sein, dass alle auch stabilen Zugang haben und zwischendurch nicht mal die Datenleitung zusammenbricht“, so Knape.

Vor allem in den Ortsteilen, wo es heute oft noch Probleme wegen unzureichender DSL-Versorgung der Haushalte gebe, könne es nicht garantiert werden, dass Abgeordnete und die Öffentlichkeit allgemein sicher die Online-Sitzungen verfolgen könnten. Darauf hat unter anderem Gerald Paul (TBV) aus Rietz verwiesen.

Schritt in digitale Zukunft nötig

Einig waren sich Abgeordnete und Verwaltung, dass dieser Schritt in die digitale Zukunft gegangen werden soll. Doch wann der Umstieg komplett erfolgen kann sei offen.

Wie rechtssicher Sitzungen über Videokonferenzen sind, ist aktuell für Kommunen noch umstritten. Quelle: Adobe

„Immerhin gibt es auch noch Abgeordnete, die weiter bewusst analog Arbeiten wollen“, sagte der Bürgermeister. „Wir können das Digitale niemandem vorschreiben ohne auch die Technik zu stellen“, so Knape. Doch sei der Aufwand für die doppelte Aufbereitung der Sitzungsvorlagen aktuell enorm groß.

„Wir haben für den Sitzungsdienst im Moment nur eine Dreiviertel-Stelle im Rathaus. Nötig wäre das Dreifache“, so Knape.

Hybride Sitzungen als Zwischenlösung

Für eine stärker digitale Gremienarbeit eingesetzt hatte sich vor allem auch die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Dabei sollten nach Vorschlag von Vize-Fraktionschef Paul Vierkant auch „hybride Sitzungen“ ermöglicht werden. Damit könne es Abgeordneten ermöglicht werden, „die aus triftigen Gründen nicht an ihren Sitzungen teilnehmen können, sich per Videokonferenz zuzuschalten.“

Über eine Übertragung von Sitzungen auch für Bürger könne zudem die Transparenz der politischen Arbeit verbessert werden. Das beuge Politikverdrossenheit vor. Bürger könnten früher in den Dialog eingebunden werden. „Denn das war zuletzt bei Themen wie dem Einzelhandelskonzept, dem Aufstellen von Funkmasten und jüngst der Kitabeitragssatzung sehr schief gelaufen“, so Vierkant.

Er selbst habe Anfang des Jahres, als die Stadt eine Corona-Inzidenz von über 600 hatten, auf die Teilnahme an einer großen Sitzung zweier Ausschüsse verzichtet, „weil eines meiner Kinder zur Corona-Risikogruppe zählt“, erklärt der Abgeordnete. „Somit konnte ich meinem Recht zur Amtsausübung nicht nachkommen“.

Neues Gesetz in Arbeit

Orientieren sollte sich die Stadt Treuenbrietzen an einem seit März vorliegenden Entwurf eines Gesetzes zur Änderung der Kommunalverfassung. Er soll ermöglichen, virtuelle oder hybride Sitzungen anzubieten.

Gefahren dabei sieht unter anderem SPD-Fraktionschef Mike Fetzer. Digitale Systeme seien immer auch angreifbar durch Hacker, argumentiert der Abgeordnete. „Zudem schätze ich die direkte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht“, sagte Fetzer im Ausschuss. Nach seiner Ansicht übersteige der Aufwand für die Digitalisierung der örtlichen Gremien den Nutzen.

Erste Versuche geglückt

„Ich schlage hybride Gremiensitzungen vor, weil es weiterhin Stadtverordnete gibt, die womöglich nicht die technischen Möglichkeiten einer virtuellen Teilnahme haben“, so Vierkant. „Dennoch war ich positiv überrascht, wie kürzlich bei einer Videokonferenz alle Fraktionsvorsitzenden oder Stellvertreter teilgenommen haben“. Diese Möglichkeiten sollten ausgebaut werden.

Paul Vierkant ist in Treuenbrietzen Stadtverordneter für Bündnis 90/ Die Grünen Quelle: privat

Nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie sei es schwer zu vermitteln, „dass große Teile der Bevölkerung, nicht zuletzt unsere Kinder in den Schulen virtuell und digital arbeiten müssen, aber wir Kommunalpolitiker weitermachen wie bisher“.

Woanders schon praktiziert

Treuenbrietzen sollte sich an anderen Kommunen im Land Brandenburg orientieren, forderte Paul Vierkant. Erhebung würden zeigen, dass schon jetzt in bis zu 30 Brandenburger Ortsvertretungen sowie Kreistagen in Ausschüssen komplett virtuell oder hybrid getagt werde.

Nach Einschätzung des Bürgermeisters stehe dies „bei anderen rechtlich noch auf tönernen Füßen“. In Kooperation mit dem Städte- und Gemeindebund sollten nun die Möglichkeiten weiter untersucht werden. „Hier im Fläming-Umkreis macht das noch niemand voll digital“, sagte Michael Knape.

Von Thomas Wachs