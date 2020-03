Die Grünstraße zu Treuenbrietzen bleibt eine Sackgasse. Nach einem Unwetterschaden am Eckhaus zur Bäckerstraße bleibt die Sperrung bestehen. Der Eigentümer wartet auf eine Abrissgenehmigung.

Abrisshaus: Grünstraße in Altstadt muss gesperrt bleiben

