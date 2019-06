Treuenbrietzen

Der Arbeitskampf im Gerätewerk der Mettec Holding GmbH in Treuenbrietzen verschärft sich. Beim nunmehr sechsten Warnstreik binnen zwei Monaten haben die gut 100 Beschäftigten am Donnerstag nicht nur stundenweise die Arbeit niedergelegt. Sondern von 10 bis 22 Uhr.

Früh- und Normalschicht sind zunächst in den Streik getreten, haben einen Autokorso durch die Sabinchenstadt veranstaltet und sich dann wieder in den Kammerspielen versammelt. Am Nachmittag sollte die Spätschicht dazu kommen, um den Forderungen nach einem Tarifvertrag zahlreich Nachdruck zu verleihen. Seit dem Besitzerwechsel 2017 zur Endurance Capital AG und der Firma AL-KO Kober SE hat sich die Kontroverse um die Entgelte entwickelt.

Plus 250 Euro im Monat gefordert

Mit Unterstützung der IG Metall werden nunmehr 250 Euro pro Monat zusätzlich für Vollzeitbeschäftigte und ein Plus von 50 Euro für die Auszubildenden gefordert. Dazu ein zusätzliches Urlaubsgeld von 50 Prozent. „Das ist nur recht und billig“, findet Andreas Kahnert. Wie der Gewerkschaftssekretär berichtet, hinken die Monatslöhne in Treuenbrietzen um 1000 Euro hinter denen bei vergleichbaren Mittelständlern in Luckenwalde hinterher. Auch am Mettec-Schwesterstandort Eisenach haben die Kollegen mehr Geld in der Lohntüte.

Doch bislang gibt es von Unternehmensführung keine Reaktion, geschweige denn ein Entgegenkommen. Deshalb seien die Arbeitnehmer nach eigenem Bekunden sehr geschlossen für den weiteren Ausstand motiviert gewesen. „Dieser Ausfall von anderthalb Schichten wird bei den Geschäftspartnern spürbar sein“, ist sich Andreas Kahnert gewiss, da die Branche auf pünktliche Lieferungen baut.

Andreas Kahnert von der IG Metall unterstützt den Arbeitskampf der Treuenbrietzener Kollegen. Quelle: René Gaffron

„Wir bedauern die aktuelle Entwicklung sehr“, sagt Olaf Prange von der Geschäftsführung auf MAZ-Anfrage. Während die Produktion im Presswerk und in der Schweißerei komplett still steht, könnten gerade noch Wareneingang und -versand erfolgen. „Doch wir sind schon jetzt hinter den Planzahlen zurück“, bewertet er die Situation kritisch. Gleichwohl äußerte er volles Verständnis für die Anliegen der Beschäftigten. Doch bieten sich ob der angespannten Lage für die Zulieferer in der Automobilindustrie gegenwärtig gar keine Spielräume.

Wenig Aufträge für Juli

Ganz im Gegenteil: Bei der Betriebsversammlung am Dienstag ist darüber informiert worden, dass die Auftragslage für Juli schlecht ist. Wahlweise flexibler Abbau von Überstunden oder Kurzarbeit stehen deshalb zur Diskussion. Das hat die Stimmung bei den Mitarbeitern nicht verbessert, sondern vielmehr herausgefordert.

Einzig die zum Jahreswechsel sogar erwogene Reduzierung von 30 auf 23 Urlaubstage ist inzwischen vom Tisch, wie Andreas Kahnert sagte. Jedoch wird die Zusage nicht zum Anlass genommen, sich zurückzulehnen.

Von René Gaffron