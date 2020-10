Strittiges Parkverbot an Treuenbrietzener Bahnhof bleibt unverändert

Treuenbrietzen

Unverändert bleiben sollte vorerst das strittige Parkverbot in der Bahnhofstraße zu Treuenbrietzen. Diese Empfehlung sprachen die Mitglieder des Ausschusses für Bildung‚ Ordnung und Sicherheit aus in ihrer jüngsten Sitzung. Demnach soll es weiterhin verboten sein, auf einem Fahrstreifen der Straße zu parken. Das war lange Zeit möglich. „Jedoch gab es Beschwerden von Busunternehmen, die immer wieder Verzögerung beklagten, weil die Fahrzeuge bei Gegenverkehr Probleme hatten, an parkenden Autos vorbei zu fahren“, erinnerte Bürgeramtsleiter Ralf Gronemeier in der Sitzung.

Anlieger fordern alte Lösung

Gegen das Parkverbot protestiert hatten Mieter von Wohnungen in einem ehemaligen Motorradhaus sowie Carsten Stecker, der Inhaber einer Arztpraxis in dem Gebäude.Sie beklagten in einem Schreiben an die Stadtverwaltung sowie an die Verkehrsbehörde des Landkreises Potsdam-Mittelmark, dass auf dem privaten Gelände nicht genügend Parkplätze zur Verfügung stehen. Vor allem Patienten, die zur Arztpraxis anfahren, seien auf Stellplätze in der Nähe der Praxis abgewiesen. Daher sollte die vorherige Lösung mit wenigstens einigen Stellplätzen auf einer Straßenseite wieder ermöglicht werden.

Das Parkverbot In der Bahnhofstraße zu Treuenbrietzen bringt einige Anlieger in Rage. Quelle: Thomas Wachs

Die Ausschussmitglieder plädierten jedoch dafür, das Parkverbot beizubehalten. Sie verwiesen auf die zahlreichen öffentlichen Parkplätze, die hinter dem Bahnhof zur Verfügung stehen. Diese könnten auch von den Mietern der benachbarten Wohnungen genutzt werden. Der kurze Weg dorthin sei zumutbar. Anwohner wie Daniel Händel und seine Nachbarn fürchten jedoch Sicherheitsprobleme, wenn sie ihre Autos dort nachts außerhalb der Sichtweite von ihren Wohnungen parken.

60 Parkplätze für Pendler

„Am Bahnhof stehen 60 ausgebaute Parkplätze zur Verfügung“, sagt Bürgeramtsleiter Ralf Gronemeier in der Ausschusssitzung. „Diese sind nach unserer Beobachtung tagsüber und schon gar nicht in der Nacht ausgelastet. Meist sind 20 bis 25 Plätze frei“, so Gronemeier. Er sprach sich aus Sicht der Verwaltung gegen neue Parkmöglichkeiten in der Straße aus. Erwogen werden könne höchstens eine Erlaubnis für die Nachtstunden, in denen keine Busse fahren. „Dann jedoch müsste sichergestellt und kontrolliert werden, dass die Autos zeitig am Morgen auch wieder verschwunden sind“, sagt der Ressortchef.

Abgeordnete sehen Vermieter in der Pflicht

Die Ausschussmitglieder sehen auch den Vermieter der Gewerbe-Immobilie und der Wohnungen in der Pflicht, „um für ausreichend Parkplätze zu sorgen“, sagt unter anderem Walter Treu ( Die Linke). „Das kann nicht Aufgabe der Kommune sein“, pflichtet Michael Mrochen ( FDP) bei. Auch in der Innenstadt hätten Geschäftsleute, Arztpraxen und Apotheken kein Anrecht darauf, dass Kunden und Patienten immer direkt vor der Tür Parkplätze finden.

Der Plus-Bus bedient den Bahnhof Treuenbrietzen und die Stadtlinie seit Januar 2017 im Stundentakt. Quelle: Thomas Wachs

Gegen eine Änderung des Parkverbots sprach sich auch Gerald Paul (TBV) aus. Der Bahnhof wird im Stundentakt von Bussen angefahren. Sie sollten nicht unnötig behindert werden, um den Fahrplan halten zu können.

