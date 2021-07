Treuenbrietzen

Eine neue Generation von Corona-Schnelltests, die auch von medizinischen Laien einfach durchzuführen ist, weist eine hohe Zuverlässigkeit aus. Das ist das Ergebnis einer über die zurückliegenden Monate angelegten Studie. Für diese ist seit Januar am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen in Kooperation mit dem Laborinstitut Professor Frey des Städtischen Klinikums Brandenburg an der Havel das Datenmaterial gewonnen und ausgewertet worden.

Der überprüfte Test weist in der Untersuchung eine diagnostische Sensitivität von 86,95 Prozent aus. In der Studie gab es bei 663 Probanden lediglich vier falsch positive und drei falsch negative Ergebnisse. Berechnet auf 100 Infizierte, werden also somit 87 beim Test erkannt. „Das ist ein sehr gutes Ergebnis“, sagt Martin Spielhagen, der Ärztliche Direktor des Krankenhauses.

Ein weiteres spannendes Ergebnis der Studie sei auch, dass mehr als 99 Prozent der negativen Ergebnisse auch richtig negativ sind.

Parallel zum PCR-Test untersucht

Erfasst wurden die Daten für die Studie bei Routinetests unter Mitarbeitenden. Parallel war bei einem PCR-Test mit Nase-Rachen-Abstrich immer auf freiwilliger Basis auch ein einfacher Nasen-Abstrich für den zu erprobenden Test „Now Check Covid-19 Antigen Schnelltest nasal swab“ genommen werden.

Ziel sei es gewesen, zu schauen, wie sicher der einfach durch Laien anzuwendende Test einer zuverlässigen Firma funktioniert. Vereinfacht gesagt sei es die Idee der koreanischen Hersteller gewesen, leicht zu handhabende Tests anzubieten. „Denn in der Nase bohren kann jeder und dazu für das Testmaterial ein Stäbchen nutzen“, erklärt Spielhagen. Der Arzt hatte die Studie im Dienste der Wissenschaft an sein Haus geholt.

Ergebnis hat sehr überzeugt

Die parallelen Tests haben nun genaue Erkenntnisse darüber gebracht, wie oft der neue Schnelltest falsch oder richtig positiv beziehungsweise auch falsch oder richtig negativ ist. „Das Ergebnis hat überzeugt und dazu geführt, dass wir diese Tests nun auch zum Schnelltest bei Patienten und Beschäftigten bei uns im Hause einsetzen“, sagt Martin Spielhagen.

Für sicherer Ergebnisse bei Corona-Schnelltests war bislang geschultes Personal nötig. Quelle: Andreas Vogel

Dieser Schnelltest sei als nasaler Abstrich zur Screening-Untersuchung geeignet. Für den in der Studie genutzten nasalen Abstrichschwamm könne mit den speziellen und etwas dickeren Abstrichtupfern effizient infektiöses Material zum Nachweis von SARS-CoV-2 gewonnen werden.

Der neue Schnelltest wird von der Firma Bionote, einer koreanischen Schwesterfirma des Pharmaunternehmens Roche, hergestellt. Das Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen war das erste im Land Brandenburg, das sich mit dieser Studie in den Dienst der Forschung stellte.

Fehlerquote verringert

„PCR-Tests sind der Goldstandard zum Nachweis einer Covid-Infektion, mit diesem Antigen-Schnelltest wird nun eine hohe Übereinstimmung erzielt“, erklärt Martin Spielhagen. Die bislang üblichen Antigen-Schnelltests benötigten beim Abstrich zwingend Material aus tieferen Bereichen des Rachen- und Nasenraumes. Da dies häufig unangenehme Reize auslöst, werde unter Umständen nicht genügend Material im Selbsttest gewonnen.

Diese Fehlerquote soll durch die einfacher und nur in der vorderen Nase anzuwendenden neuen Tests minimiert werden. So sollen sie für breite Bevölkerungsschichten sicher anzuwenden sein.

Von Thomas Wachs