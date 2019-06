Treuenbrietzen

Ein wenig aufgeregt war er schon, Eric Fish, Sänger der Potsdamer Mittelalter-Rockband Subway to Sally, als er Sonntagnachmittag auf der kleinen Bühne im Rad(t)shof stand. Zum ersten Mal gab der gebürtige Treuenbrietzener in seiner Heimatstadt ein Konzert, das in gemütlicher Atmosphäre stattfand und für die Besucher zu einem besonderen Event wurde.

„Die Uhrzeit ist etwas ungewohnt für ein Konzert“, erklärt der Musiker. Kathleen Bergmann ist es zu verdanken, dass der Sänger mit seiner Soloband Eric Fish & friends in die Sabinchenstadt gekommen ist. „Bei uns zu Hause läuft seine Musik schon morgens“, berichtet Bergmann, die ein großer Fan der Band ist.

Romantische Kindheitserinnerungen

Eric Fish, live und hautnah, der im Interview tiefe Einblicke in sein Privatleben gibt. „Hier habe ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht, mir die ersten Narben an den Bäumen geholt, in der Nieplitz meine ersten Forellen gefangen und in der Badeanstalt schwimmen gelernt“, so der Musiker über seine Kindheit in der Sabinchenstadt.

Die Zeit, die er in Treuenbrietzen verbracht hat, sei schön und harmonisch gewesen. „Ich habe hier gelernt, wie man einen Nagel und Dübel in die Wand setzt, wie man Bäume fällt, Holz hackt und Gemüse pflanzt. Wir haben sogar Weizen angebaut. Das sind echt romantische Erinnerungen“, sagt Erik-Uwe Hecht, wie der Sänger mit bürgerlichem Namen heißt.

Eric Fish, Sänger von Subay to Sally, live und hautnah. Quelle: Johanna Uminski

In der Stadt gibt es viele Orte, die die alten Erinnerungen wieder zum Leben erwecken. „Wenn ich hier durchfahre, bekomme ich immer Gänsehaut“, gesteht er. Es sei für ihn ein aufregendes Gefühl, in Treuenbriezen zu spielen, so Fish weiter.

„Ich habe wirklich schon viel erlebt. Ob es jetzt ein Konzert vor 70.000 Leuten oder eines in China oder in Mexiko ist – das Konzert heute ist nicht weniger aufregend. Ich habe die ganze Zeit an diesen Sonntag gedacht“, versichert der Musiker.

In gemütlicher Atmosphäre gaben „Eric Fish & friends“ ein Konzert in seiner Heimatstadt. Quelle: Johanna Uminski

Mit seiner Soloband spielt er seine eigenen Songs mit deutschen Texten, die viel Botschaft enthalten. „Das ist eine Variante meiner musikalischen Tätigkeit, die ich in den letzten dreieinhalb Jahren vernachlässigt habe.“

Stolz erzählt der Musiker von seinem Sohn, der derzeit in London an seinem Doktor in Bio-Chemie arbeitet und in diesem Jahr noch heiraten wird. Auf die Frage, ob denn bald Enkelkinder kommen, antwortet der gebürtige Treuenbrietzener: „Als Rockstar möchte man nicht Opa sein.“

Nach dem Konzert plant der Musikstar einen Rundgang zur Marienkirche und dem Heimatmuseum, bevor es in das Haus seiner Großeltern, in der Vogelgesangstraße, geht, in dem noch seine Mutter lebt. „Wenn es klappt, treffen wir uns als Familie hier ein Mal im Jahr.“

Von Johanna Uminski