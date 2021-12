Treuenbrietzen

Trotz der aktuellen Explosion der Preise für Heizgas können sich Mieter der Treuenbrietzener Wohnungsbaugesellschaft (TWG) aktuell und auch in den nächsten zwei Jahren noch entspannt zurücklehnen.

Sie werden nicht mit einer deutlichen Erhöhung der Heizkosten rechnen müssen. Geschuldet ist das einer langfristigen Initiative ihrer Vermieterin, der TWG.

Viele Mieter in Treuenbrietzen müssen trotz der Explosion der Gaspreise kaum mehr bezahlen für Heizen und Kochen. Quelle: Patrick Pleul/dpa

„Wir konnten bei der neuen Ausschreibung, die wir bereits seit vier Jahren und somit vor der aktuellen Krise am Gasmarkt so praktizieren, jetzt einen sehr günstigen Preis für unsere Immobilien erzielen“, sagt Petra Heinrich, die Geschäftsführerin der TWG, am Dienstag gegenüber der MAZ.

Partner der Wohnungsbaugesellschaft sind jetzt die Stadtwerke Pforzheim. „Mit ihnen haben wir für 2021 einen Verbrauchspreis von 4,809 Cent pro Kilowattstunde vereinbart. Für 2022 steigt dieser Preis dann lediglich auf 4,970 Cent“, erklärt Petra Heinrich.

Sensationell günstigen Preis verhandelt

Das ist am aktuellen Markt ein sensationell günstiger Preis. Mit der Initiative möchte die TWG dazu beitragen, dass auch die Nebenkosten für ihre Mieter möglichst lange erschwinglich bleiben.

Zum Heizen und Kochen müssen viele Haushalte in Brandenburg ab Januar deutlich mehr Geld verbrennen. Quelle: Peter Geisler

Zum Vergleich: Der so genannte Regionalversorger, die Energie Mark Brandenburg GmbH (EMB) mit Sitz in Michendorf ruft nach einer angekündigten Preiserhöhung ab Januar nun 8,56 Cent auf als Verbrauchspreis in der Grundversorgung. Besitzer von Einfamilienhäusern werden somit monatlich im Schnitt 27,50 Euro mehr bezahlen müssen für das Heizen.

„Wir tun gerne alles mögliche, um moderate Preise für unsere Mieterinnen und Mieter anbieten zu können“, sagt Petra Heinrich. Aus ihrer Erfahrung im Umfeld der Wohnungsgesellschaften Brandenburgs sei das nicht überall üblich.

„Viele kooperieren mit den örtlichen Anbietern, schauen aber nicht über Ausschreibungen auf weitere Möglichkeiten im immer globaleren Markt“, so die Managerin. Nur wenige würden dies tun. So wie eine Wohnungsgesellschaft in Wittstock, mit der die Treuenbrietzener sich schon lange austauschen.

Verbrauch von 1,756 Millionen Kilowattstunden

Die TWG habe schon in den letzten vier Jahren stets mit Ausschreibungen für die Gasbelieferung gute Erfahrungen gemacht. Immerhin geht es um den Verbrauch von insgesamt 1,756 Millionen Kilowattstunden (kWh) pro Jahr in den 24 Häusern, die mit einer zentralen Heizungsanlage ausgestattet sind.

Hunderte Mieter profitieren

Dort können nun hunderte Mieter in circa 220 Haushalten von den sehr günstig verhandelten Gaspreisen profitieren. Nicht betroffen sind jedoch die kommunale Mietwohnungen von den insgesamt 376 Wohn- und Gewerbeeinheiten in Verwaltung der TWG, in denen einzelne Gasthermen montiert sind. „Dort haben die Mieter ja individuelle Verträge mit den jeweiligen Gasanbietern ihrer Wahl“, erklärt Petra Heinrich.

Kommunales Unternehmen Die Stadt Treuenbrietzen als alleinige Gesellschafterin der 1991 gegründeten Treuenbrietzener Wohnungsbaugesellschaft mbH (TWG). Die TWG bewirtschaftet 376 Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie 104 Garagen und Stellplätze im Eigen- und Fremdbestand. Die Wohnungen befinden sich hauptsächlich in der Stadt Treuenbrietzen selbst, aber auch in den zur Stadt gehörenden Orts- und Gemeindeteilen.

Auch für die Belieferung ihrer Mietshäuser mit Strom nutze die TWG seit Jahren Rahmenverträge. Diese werden über den Branchenverband BBU der Wohnungsunternehmen Brandenburgs für mehrere Unternehmen im Verkaufsverbund verhandelt.

Immer höhere Nebenkosten

„Für die Wohnpreise werden die Anteile der Nebenkosten ja immer höher“, weiß die TWG-Managerin. „Gingen wir vor einigen Jahren noch von circa 30 Prozent aus, liegen sie heute inzwischen bei 50 Prozent“, so Heinrich. Das sei nicht nur den Preis- und Steueranhebungen bei Gas und Strom geschuldet, sondern auch den gestiegenen Anforderungen an die technische Ausstattung von Gebäuden.

Neue Gesetze haben enorme Folgekosten

Immer wenn der Gesetzgeber wieder eine neue Verordnung beispielsweise zur energetischen Sanierung von Gebäuden verabschiedet, hat das enorme Folgekosten für die Vermieter.

Diese können zwar zum Teil auf die Mieter umgelegt werden im Rahmen einer Modernisierungsabgabe. „Jedoch hat das ganze auch seine Grenzen“, sagt Petra Heinrich. Denn am Ende müssten sich Mieter ja eine Wohnung noch leisten können. „Uns ist ja nicht damit gedient, wenn sie ausziehen müssen oder in kleinere Wohnungen umziehen wollen. Das kann auch nicht unser Ziel sein“, sagt die TWG-Chefin.

Sie sei aktuell auch dabei, eine CO2-Studie zu erstellen, die für Mietshäuser eingefordert wird. Ab Januar soll dann klar sein, welchen Investitionsbedarf das Unternehmen noch hat, zur energetischen Sanierung seiner Immobilien. Danach solle geprüft werden, wie wirtschaftlich eine Umstellung auf alternative Heizsysteme womöglich sein könnte.

Technische Möglichkeiten bereits berücksichtigt

Bei den in jüngsten Jahren sanierten Gebäuden der TWG habe das Unternehmen diese Aspekte und technische Möglichkeiten bereits berücksichtigt. So sind in der Bismarkstraße 51 beispielsweise Sonnen-Kollektoren zur Warmwasserversorgung montiert worden. Das verhelfe dort den Mietern zu niedrigen Heizkosten.

Die Treuenbrietzener Wohnungsbaugesellschaft hat im Komplex an der Bismarkstraße 51 bereits viel investiert im Bereich erneuerbarer Energien. Quelle: Thomas Wachs

„Allerdings ist eine solche Umrüstung zeitintensiv und nicht von jetzt auf gleich überall zu realisieren“, erklärt Heinrich. Es gebe viele interessante Technologien auf dem Markt. „Die haben jedoch alle ihren Preis und müssen sich auch entsprechend amortisieren in einer vertretbaren Zeit, um die Mietpreise nicht dadurch deutlich steigen zu lassen.“

Viel Geld für Umrüstung und Wartung

Als Beispiel nennt die Managerin die aktuellen Anforderungen des Gesetzgebers, wonach bis Ende 2027 für das Ablesen von Wärme- sowie Wasser-Verbräuchen überall in Miethäusern Fernmesstechnik installiert sein muss.

„Auch das kostet viel Geld in der Umrüstung und später auch in der Wartung der Geräte, auch wenn dann niemand mehr in die Häuser kommen muss“, macht die Managerin deutlich. „Die Technik ist da, aber alles hat auch seinen enormen Preis.“

Unterstützung von der Politik erhofft

Daher würde die Geschäftsführerin der Treuenbrietzener Wohnungsbaugesellschaft sich Unterstützung von der Politik wünschen. Diese sollte beispielsweise Fördergelder oder zinsgünstige Darlehen beschließen, um den Anschub für die Umrüstung auf erneuerbare Energien in Mietshäusern zu erleichtern.

Von Thomas Wachs