Die Kriminalpolizei fahndet nach einem Betrüger, der an der Tankstelle in Marzahna getankt hat, ohne zu bezahlen.

Der Mann war am Donnerstag gegen 8.40 Uhr an die Zapfsäule gerollt. Er betankte einen Opel mit Benzin im Wert von 50 Euro. Anschließend flüchtete er mit dem Auto vom Tankstellengelände an der Bundesstraße 102.

Die Fahndung der Polizei nach dem Fahrzeug blieb ohne Erfolg. Wie sich bei den Ermittlungen der Polizei herausstellte, waren die an dem Opel angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet.

