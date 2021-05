Tankstellenräuber von Marzahna bei Razzia in Treuenbrietzen festgenommen    

Treuenbrietzen

Ein Großeinsatz verschiedener Kräfte der Polizei hat am Mittwoch im Stadtgebiet von Treuenbrietzen für Aufsehen gesorgt. Nach Informationen der MAZ sind dort drei Tatverdächtige verhaftet worden, die am 25. November 2020 einen Raubüberfall auf die Tankstelle an der Bundesstraße 2 im Ortsteil Marzahna verübt haben sollen. Bei den Verhafteten handele es sich um drei junge Männer.

Damals bei dem Überfall auf die GO-Station hatten zwei maskierte Männer an dem Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr den Kassenraum betreten und eine Mitarbeiterin überfallen. Sie erlitt einen Schock. Danach flüchteten die Täter unerkannt mit einem dunklen Kleinwagen. Mit diesem hatte ein Komplize an der Feldheimer Straße gewartet.

Auch Drogen und Waffen im Spiel

Wie die Polizei am Donnerstag auf Anfrage der MAZ bestätigt, gab es am Mittwoch mehrere Razzien im Stadtgebiet Treuenbrietzen. Dabei sollen auch weitere Delikte – so auch im Zusammenhang mit illegalem Drogenhandel und Waffenbesitz – verfolgt worden sein.

Wie Heiko Schmidt, ein Sprecher der Polizeidirektion West, am Donnerstag sagt, fand der Sondereinsatz im Auftrag der Staatsanwaltschaft Potsdam statt.

Gegen 6 Uhr am Morgen rückten die Polizeikräfte an. Darunter auch Beamte der Potsdamer Bereitschaftspolizei. „Im Bereich von Treuenbrietzen wurden mehrere Wohnungen durchsucht“, bestätigt die Polizei.

Die Einsatzkräfte haben neben mehreren Beweisstücken zum Tankstellenüberfall auch Soft-Air- und Gasdruckwaffen – also täuschend echt aussehende Nachbildungen von Schusswaffen – sowie einen Elektroschocker sichergestellt. Zudem waren „nicht unerhebliche Mengen diverser Betäubungsmittel, Utensilien zum Drogenhandel sowie Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt worden“, berichtet Polizeisprecher Heiko Schmidt.

Junge Verdächtige um 20 Jahre alt

Festgenommen wurden bei der Razzia drei tatverdächtige Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren. Sie sind dem Haftrichter am Amtsgericht Brandenburg an der Havel vorgeführt worden. „Dieser erließ Haftbefehl, sodass die Tatverdächtigen anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden“, erklärt Heiko Schmidt am Donnerstag.

Weitere Ermittlungen zu den Straftaten laufen. Sie werden bei der Kriminalpolizei in der Polizeidirektion West geführt.

Bürger überrascht von Polizeiaufgebot

Von überraschten Bürgern beobachtet worden war ab den frühen Morgenstunden ein geballtes Aufkommen von Polizeikräften mit Streifenwagen, Mannschaftstransportern sowie zivilen Fahrzeugen. Darunter waren maskierte Einsatzkräfte in schusssicheren Westen. Sie wurden unter anderem in der Neuen Marktstraße beobachtet bei der Durchsuchung eines Hauses mit mehreren Wohnungen.

Spekulationen in Netzwerken

In Sozialen Netzwerken wird der auffällige Einsatz auch mit diversen Spekulaktionen diskutiert. „Die standen überall, ich denke mal, die haben Drogenfahndung betrieben, so wie das für mich aussah. Waren ja immer gut besetzte Wagen“, schreibt etwa Facebook-Nutzer Sven Schroeder.

In eine Kontrolle hineingeraten war am zeitigen Morgen Marcel Scheller. „Sie haben mich gefragt, wo ich um die Uhrzeit hin will. Ich habe denen dann meine Bescheinigung gezeigt und dann war gut“, schreibt er bei Facebook auf einer Treuenbrietzener Seite. „Im Nachgang denke ich aber mal, dass es wohl nur eine ganz normale Verkehrskontrolle war“, so Scheller.

Polizei überall im Stadtgebiet

Gesichtet wurden Polizeikräfte angeblich auch im Bereich des Krankenhauses sowie vor Kindergärten und der Grundschule „Albert Schweitzer“. Dort jedoch habe es einen ganz anderen Fall gegeben. Die Polizei war hinzugerufen worden „nach einem psychischen Ausnahmezustand eines Kindes“, erklärt Polizeisprecher Oliver Bergholz am Donnerstag gegenüber der MAZ.

Klaus Kleinschmidt vermutete bei Facebook, dass der geballte Polizeieinsatz in Treuenbrietzen im Zusammenhang gestanden haben könnte mit den bundesweiten Razzien gegen Radikale und Extremisten, die am Mittwoch durchgeführt worden waren – besonders auch in Berlin und Brandenburg. Das jedoch bestätigen die Polizeisprecher auf Nachfrage der MAZ nicht.

Pächter hofft auf große Strafe

„Wirklich sehr froh“ über die Verhaftung der mutmaßlichen Tankstellen-Räuber ist Robert Seelig, der Pächter der Go-Tankstelle in Marzahna. „Es wäre wichtig, dass die Gerichte diese Tat dann auch entsprechend bewerten im Strafmaß“, sagt Seelig am Donnerstag. „Denn hier ging es nicht um eine Bagatelle wie einen geklauten Schokoriegel.“

Große Beute gemacht hätten die Räuber nicht. „In der Kasse sind nicht mehr als 1000 Euro drin. Alle zahlen ja mit Karten“, so Seelig. Das viel größere Problem seien die anhaltenden Auswirkungen, die der Überfall auf die Psyche der überfallenen Kassierin hinterlassen habe.

Viel Leid für Kassiererin

„Nicht ich als Pächter bin der Leidtragende aus dem Überfall, sondern die junge Kollegin, die hier im Mindestlohnbereich arbeitet“, sagt der Pächter. Die Beschäftigte sei nach einer Therapie in einer Fachklinik dann behutsam wieder eingearbeitet worden. „Wir haben sie als Team unterstützt und lange Zeit erstmal nicht allein in den Dienst genommen“, erzählt der Chef. Noch heute habe die Kollegin „ein mulmiges Gefühl, wenn Kunden ihr zu nahe kommen am Tresen“, so Seelig.

„Wenn die Polizei jetzt mal einen Erfolg landen konnte, wäre das echt super“, sagt der Tankstellen-Pächter. „Denn bei Kraftstoffdiebstahl gehen wir ja leider meist leer aus, weil die Staatsanwaltschaft das Verfahren fast immer einstellt.“ Die Aufklärungsquote liege „leider fast bei Null“, sagt der Pächter der MAZ.

