Treuenbrietzen

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Nach langer Corona-Pause soll die alte Kläranlage in der Lindenallee in Treuenbrietzen endlich wieder zur Bühne für die etablierte Konzertreihe Tapeten-Takte werden. Am Samstag, 29. Mai, wollen die Musiker Marcel Wricke und Thomas Rottenbücher vor Publikum spielen – nicht virtuell, sondern live und Open-Air. Unter dem Motto „Lauschen und plauschen in Treuenbrietzen“ startet das Konzert um 19 Uhr.

Ganz ohne Rücksicht auf die aktuelle Corona-Lage ist der Musikgenuss allerdings nicht zu haben. Wer dabei sein möchte, muss einen aktuellen, negativ ausgestellten Testnachweis vorlegen, als vollständig Geimpfter seinen Impfpass dabeihaben oder nach durchgemachter Covid-19-Infektion einen Nachweis der Genesung. Alternativ können sich Gäste auch vor dem Konzert unter Aufsicht des Veranstaltungspersonals testen lassen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Abstand und unter den geltenden Hygieneregeln kann das Publikum dann vor der Bühne Platz nehmen und die Lieder des Künstler-Duos genießen. Auf dem Programm stehen selbst geschriebene Songs, die die beiden Gitarren-Virtuosen auf ihrem musikalischen Weg begleiten und begleitet haben.

Die Platzanzahl für die Veranstaltung ist begrenzt. Voranmeldungen unter: info@rabunzel.com oder 0173/89 88 221. Die Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird das Konzert nachgeholt.

Von MAZ