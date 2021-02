Treuenbrietzen

Ein Hund, der eigentlich mit weiteren Tieren von Amts wegen in Obhut genommen werden sollte, ist verschwunden. Er sollte am Donnerstag, kurz nach 15 Uhr, bei einem Halter in Treuenbrietzen-Süd abgeholt werden. Eine Mitarbeiterin des Veterinäramtes der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark war dafür vor Ort.

Während der Maßnahme verhielt sich der Mann zuerst einsichtig und kooperativ. Als die Amtspersonen dann jedoch einen scheinbar unterversorgten Vierbeiner mitnehmen wollten, stürmte ein 47-Jähriger aus dem Wohnhaus. Er entriss lautstark schreiend den Hund aus den Armen der Tierärztin. Dabei wurde die 43-Jährige leicht verletzt.

Der 47-Jährige entfernte sich mit dem Tier in den nahegelegenen Wald. Einsatzkräfte der Polizei suchten kurz darauf das Areal ab, konnten den Mann und den Hund jedoch nicht mehr auffinden. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Raubes ein. Zum Verbleib von Hund und Mann konnten die Behörden am Freitag keine Angaben machen.

Von René Gaffron