Bereits in seiner ersten Legislatur als Stadtverordneter von Treuenbrietzen hat Timm-Uwe Matthes ( SPD) jetzt sein Mandat niedergelegt. Für den überraschenden Rückzug aus der Fraktion SPD/ Die Linke gebe es „rein persönliche Gründe“, erklärt Matthes gegenüber der MAZ.

Nachfolger im Stadtparlament ist Thomas Schierwald. Er hatte bei der Kommunalwahl im Mai des vorigen Jahres das nächstbeste Ergebnis erzielt und rückt somit nun nach.

„Die Arbeit dort habe ich gern gemacht, auch wenn die ehrenamtliche Tätigkeit in der SVV und in den Ausschüssen für jeden Gemeindevertreter und jede Gemeindevertreterin natürlich mit erheblichem Aufwand verbunden ist“, sagt Timm-Uwe Matthes. „Sitzungen müssen qualifiziert vorbereitet werden. Und der Spagat, dabei Familie, Beruf und Politik unter einen Hut zu bringen, muss auch noch gelingen.“

Timm-Uwe Matthes (re.) hat die Fraktion SPD/Die Linke verlassen. Mike Fetzer, Harald Torges, Walter Treu (v.l.) bleiben dabei. Quelle: Thomas Wachs

Leicht sei ihm die Entscheidung nicht gefallen. „Doch mit dem Wissen, dass Thomas Schierwald für die Fraktion SPD/ Die Linke nachgerückt ist und dass dieser die Themen, die mir am Herzen liegen weiterhin vertreten wird, sowie die aktuell anstehenden Finanz- und Haushaltsthemen mit fundiertem Fachwissen bereichern kann, ist das Mandat in guten Händen“, teilt Matthes auf MAZ-Anfrage mit.

Thomas Schierwald ist am Montagabend von den Stadtverordneten in die Ausschüsse und auf weitere Posten berufen worden, die bisher Timm-Uwe Matthes bekleidet hatte. Dieser werde sich als Sachkundiger Einwohner im Ausschuss für Stadt- und Ortsteilentwicklung weiterhin ehrenamtlich in die Lokalpolitik für Treuenbrietzen einbringen.

Von Thomas Wachs