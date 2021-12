Tödliches Feuer in Frohnsdorf: Leichen sind noch nicht identifiziert

Frohnsdorf

Nach dem dramatischen Wochenende mit einem tragischen Brand und zwei toten Hausbewohnern sowie einem Großeinsatz von Feuerwehren ist am Hermann-Löns-Weg in Frohnsdorf am Montag wieder die eigentliche Ruhe der abgelegenen Waldsiedlung eingekehrt.

An dem Haus, in dem zwei Personen in der Nacht zu Samstag durch einen Vollbrand ums Leben gekommen sind, arbeiten auch am Montagmorgen noch Brandermittler.

Zur Galerie Ermittlungen laufen zur Brandursache des Hausbrandes mit zwei Todesopfern in Frohnsdorf.

Kriminaltechniker der Polizei sowie der Brand-Sachverständige Andreas Eckerlin sind vor Ort. Sie wollen herausfinden, wie es zu dem verheerenden Feuer gekommen ist, das in der Nacht gegen 4.30 Uhr bemerkt worden war und das Wohnhaus komplett zerstört hat.

Hausbesitzer und weiterer Mann verstorben

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Brandopfern um den Hausbesitzer und einen weiteren Mann handelt. „Die Identifizierung der Opfer wird aber noch einige Zeit andauern“, erklärt Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin auf Anfrage.

„Die Ursache des Brandes am Wohnhaus in Frohnsdorf ist aber noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei“, so Wagner-Leppin. Die Höhe des Sachschadens werde derzeit auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

„Wir gehen Schritt für Schritt nach dem Ausschlussverfahren vor und sehen uns die Brandverläufe an“, erklärt der Brandgutachter der MAZ. Selbst in einem derart stark zerstörten Gebäude mit verbrannten Möbeln und verkohlten Dachbalken sei es durch die Arbeit der Ermittler möglich, am Ende die Brandursache genau festzustellen, so Eckerlin.

Polizei versiegelt Brandhaus

Das stark beschädigte Gebäude ist von der Polizei versiegelt worden gegen den Zutritt unberechtigter Personen. Die beim Feuer komplett geborstenen Fenster und die Tür sind mit Holzplatten versperrt.

Kriminalisten ermitteln zur Brandursache des Hausbrandes mit zwei Todesopfern in Frohnsdorf. Das Haus ist versiegelt. Quelle: Thomas Wachs

Ortsvorsteher Sönke Saxen hat von dem Unglück in seinem Dorf erst am Sonntagabend erfahren. „Ich war das Wochenende über verreist“, erzählt der Ortschef. Er wäre ansonsten auch in den Reihen der Feuerwehr mit ausgerückt zu dem Brandort, der nur wenige hundert Meter vom Gerätehaus der Ortswehr entfernt liegt.

Feuerwehr löscht gut zehn Stunden

Für die letzten der anfangs ab 4.30 Uhr in der Nacht gut 70 Einsatzkräfte aus diversen Feuerwehren auch aus Nachbar-Kommunen lief der Einsatz am Samstag bis circa 14 Uhr. „Natürlich hatten wir nach und nach schon vor allem die Kräfte aus den anderen Orten wieder abziehen können“, berichtet Philip Schega, der Sprecher der Feuerwehr Treuenbrietzen.

Ein Großeinsatz von Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei lief am frühen Samstagmorgen beim Wohnhausbrand im Treuenbrietzener Ortsteil Frohnsdorf. Quelle: Thomas Wachs

Zur Unterstützung der Brandermittler waren am Samstagnachmittag allerdings auch noch Kräfte der Spezialeinheit für Höhenrettung der Feuerwehren des Landkreises Potsdam-Mittelmark nach Fohnsdorf beordert worden. Denn die Herausforderung bestand darin, in dem vom Feuer stark beschädigten und einsturzgefährdeten Gebäude Ermittlungen vornehmen zu können.

Haus ist einsturzgefährdet

Weil das Gebäude über viele Stunde nicht betreten werden konnte während des Brandeinsatzes, war auch erst im Laufe des Vormittags die Vermutung zur traurigen Gewissheit geworden, dass in dem Gebäude tatsächlich Personen ums Leben gekommen sind.

Beim Großeinsatz von Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei zum Wohnhausbrand in Frohnsdorf gab es Kommunikations-Probleme für die Retter. Quelle: Thomas Wachs

Verbesserung bei Löschwasserversorgung

Als sehr hilfreich erwiesen haben sich Investitionen zur Verbesserung der Löschwasserversorgung vor Ort. Dazu war das alte Wasserwerk von Fohnsdorf, das direkt am Hermann-Löns-Weg liegt, zuletzt reaktiviert und mit einem Löschteich verbessert worden.

„Allein aus dem Trinkwassernetz, das wir zwischenzeitlich auch genutzt hatten, hätten wir die Versorgung sonst nicht so gut sicherstellen können“, erklärt Philip Schega. Ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen hätte sich angesichts der engen Lage in dem schmalen Siedlungsweg sehr kompliziert gestaltet.

Philip Schega. Quelle: Thomas Wachs

Ohne die Brandursache, den Ablauf des Feuers und die Situation im Haus zu kennen, geht Philip Schega davon aus, dass Rauchmelder womöglich verhindert hätten, dass die Bewohner wahrscheinlich im Schlaf von tödlichen Rauchgasen getötet worden sind. „Solche Alarmmelder können Leben retten“, so Schega.

Eines der ältesten Häuser Frohnsdorfs abgebrannt

Das vom Brand zerstörte Wohnhaus gehört zu den ältesten Gebäuden in Alt Frohnsdorf. Anders als der 1936 als Arbeitersiedlung für eine Munitionsfabrik am nahen Selterhof erbaute Hauptort geht die Geschichte der Waldsiedlung am Hermann-Löns-Weg viel weiter zurück.

Dort gab es schon im Mittelalter um 1220 eine deutsche Siedlung, die jedoch bald wieder wüst fiel. Von 1420 bis 1856 prägte das Meiereigut der Stadt Treuenbrietzen mit der Walkemühle den Ort.

Mit der Ansiedlung von Kolonisten durch Preußenkönig Friedrich II. ab 1776 entstanden beidseits der Nieplitz neue Kolonistenhäuser, die zum Teil bis heute in ihrer markanten Form erhalten sind. Dazu zählt auch das durch den Brand zerstörte Haus.

Von Thomas Wachs