Toni Gutewort und sein Tanzorchester feiern große Jubiläumsshow in Treuenbrietzen 

Wenn Toni Gutewort in Treuenbrietzen auf die Bühne tritt mit seinem großen Orchester, ist es immer wie ein Heimspiel. Seit zehn Jahren tourt der aus Schmögelsdorf bei Marzahna stammende Orchesterchef mit der Formation nun schon quer durch ganz Deutschland.

Zur Galerie Momente aus der Bandgeschichte: Die Jubiläumsparty für zehn Jahre „Toni Gutewort and his Danceorchester“ findet in Treuenbrietzen statt.

Das Jubiläum soll nun daheim groß und mit einem musikalischen Feuerwerk der Extraklasse gefeiert werden. „Für die Band war sofort klar, dass wir dieses Jubiläumskonzert in Treuenbrietzen geben werden“, sagt Toni Gutewort gegenüber der MAZ. Denn nicht nur für ihn als Einheimischem seien die Auftritte zu Konzerten um den Jahreswechsel im Kino „Kammerspiele“ stets eine herzliche Angelegenheit.

Erstes Konzert in Treuenbrietzen

Dabei hätte gut und gerne auch die Universität in Cottbus den Rahmen bieten können. Dort nämlich nahm die inzwischen sehr erfolgreiche Bandgeschichte eigentlich ihren Anfang. Damals als Student der Musikpädagogik in den Fächern Schlagzeug und Klavier hatte Toni Gutewort die Idee, ein paar Studienkollegen um sich zu reihen für ein Party- und Tanzorchester.

Toni Gutewort ist der Chef seines Tanzorchester. Es feiert jetzt daheim in Treuenbrietzen eine große Jubiläumsparty. Quelle: Thomas Wachs

Der erste Auftritt mit acht Leute fand bald darauf in Treuenbrietzen statt. „Als die eigentlich vorgesehene Band den Termin nicht frei hatte, sprangen wir spontan ein für ein Betriebsfest im Gerätewerk Treuenbrietzen“, erzählt der Band-Leader. Den Musikern sei dabei sehr schnell klar gewesen, „dass dies keine Eintagsfliege bleiben sollte“. Als „Toni Gutewort and his Danceorchester“ bringen bis zu 15 Musiker nun immer wieder eine ordentliche Schlagkraft auf die Bühne.

Spezialität sind große Bälle

Die Männer und Frauen, die auch aus Dresden, Leipzig, Berlin sowie Rostock und Cottbus für die Auftritte zusammenkommen, bespielen große Galas, Empfänge, Bälle, Hochzeiten und Stadtfeste. Der Sportlerball des Landes Schleswig-Holstein, große Pressebälle oder der Empfang zur Verleihung des Bundespreises für das Deutsche Ehrenamt sind feste Höhepunkte. Tourneen über die Freilichtbühnen der renommierten Ostseebäder auf Usedom und Rügen sind Standard seit Jahren.

Die Auftritte von Toni Gutewort und seinem Danceorchester begeistern das Publikum nicht nur in der Treuenbrietzener Heimat. Quelle: Uwe Klemens

Dabei haben die Musiker viel erlebt im vergangenen Jahrzehnt. „Einmal kamen wir zum Glück nur mit einem riesigen Schrecken davon, als auf einer Betriebsfeier eines großen Baununternehmens in Berlin ein gut vier Meter hoher Lichtmast der Veranstalter samt Technik zu uns auf die Bühne gekracht ist“, erzählt Gutewort. „Das ganze schlug kurz vor meinem Schlagzeug und mitten in die Bläsergruppe ein. Alle haben den Song trotzdem noch zu Ende gespielt“.

Zum Glück wurde niemand verletzt. „Auch die Instrumente der Kollegen blieben heil.“ Sie haben zum Teil mehrere verschiedene Trompeten oder Saxophone bereit, „von denen ein Instrument mal schnell mehrere Tausend Euro kostet“, erzählt Toni Gutewort.

Bruder Benny hat alle Auftritte mitgemacht

In seinem Orchester sind heute noch sechs Leute vom einstigen Stamm regelmäßig dabei. Sein Bruder Benny Gutewort freilich ist der einzige, der wirklich alle der rund 200 Konzerte seit der Bandgründung mitgemacht hat auf der Bühne. Das hat nicht mal der Chef selbst geschafft. „Es gab so vier Termine in all den Jahren, wo ich nicht dabei war“, sagt Toni Gutewort. „Unter anderem als unser Sohn geboren wurde.“

Der Stil zwischen Big Band und guter Partymusik macht das Orchester aus. Das Repertoire ist breit. Auf Tour geht es mit Programmen aus Musicalhits, Filmmusiken oder Querschnitten durch die Disco-Höhepunkte vergangener Jahrzehnte. Immer sind es eigene Arrangements, die der Bandchef und seine Kollegen speziell schreiben für das große Orchester. „Wir sehen uns als Salonorchester mit Partycharakter“, erzählt Gutewort.

Momente aus der Bandgeschichte: Große Bälle wie zum Deutschen Ehrenamtspreis sind die Spezialität von „Toni Gutewort and his Danceorchester“. Quelle: Cindy Villmann

Meist sind mehrere Sänger, Bläser und Streicher dabei. Zum Jubiläumskonzert am 13. August, das im Waldstadion zu Treuenbrietzen groß gefeiert werden soll, stehen dann auch viele ehemalige Band- Mitglieder mit auf der Bühne. „Es wird richtig groß werden“, kündigt Toni Gutewort an. Bis zu 20 Leute möchte er auf die Bühne bringen für die Jubiläumsshow.

Kitas profitieren von Jubiläumseinnahmen

Sie dient auch einem guten Zweck. Denn anlässlich von zehn Jahren Danceorchester möchte die Band zehn Prozent der Einnahmen des Abends für alle fünf Kindertagesstätten des Stadtgebietes Treuenbrietzen spendieren. „Das Geld soll genutzt werden für musikalische Nachwuchsarbeit, wenn in einer Kita mal ein Klavier gestimmt, ein paar Instrumente oder mal eine kleine Musikanlage angeschafft werden müssen“, erzählt der Band-Chef. Immerhin wohnt er selbst mit seiner Ehefrau und inzwischen zwei Kindern in Treuenbrietzen.

Dort begann im Ortsteil Marzahna auch seine persönliche musikalische Karriere mit Blasmusik. In der Familie waren schon der Opa und der Vater mit Kapellen zum Tanz sowie zum Zempern und zu Fastnachten durch die Fläming-Dörfer gezogen. Die Brüder zogen bald mit.

Tanzorchester ist große Leidenschaft

Großvater Alfred Argow war es vor allem, der den kleinen Toni zur Musik brachte. „Mit sechs Jahren hatte ich meinen ersten Auftritt bei den Fläming-Musikanten Marzahna, als Opa der Schlagzeuger ausgefallen war“, erinnert sich Toni Gutewort noch genau. „Ich war da super aufgeregt“, erzählt der heute 31 Jahre alte Profi-Musiker. Als Schlagzeuger ist er inzwischen beim Landes-Polizeiorchester Brandenburgs fest angestellt.

Darüber hinaus blieb das Tanzorchester immer seine große Leidenschaft. Bis zu 30 Auftritte pro Jahr hat der Musiker mit seinen Kolleginnen un Kollegen stets abgespult. „In Corona-Zeiten fiel das natürlich alles weg, was besonders für unsere Freiberufler schon ein Problem ist finanziell“, sagt Gutewort.

Momente aus der Bandgeschichte: Toni Gutewort gibt für sein Danceorchester vom Schlagzeug aus den Takt an. Quelle: Promo

Umso mehr freut er sich auf das Jubiläumskonzert mit vielen Weggefährten unter dem Motto „Disco Deluxe“. Dazu werden viele erfolgreiche Kolleginnen und Kollegen dabei sein. So freue sich Gutewort auf Sängerinnen wie Devi Ananda Dahm, die im Friedrichstadtpalast Berlin in der Hauptrolle der Muicalshow „Vivid“ Erfolge feiert. Zudem sind Julia Baer dabei als Sängerin seit der ersten Stunde im Orchester sowie Linda Helterhoff, die in der Fernsehshow „Voice of Germany“ dabei war und seit 2013 zum Tanzorchester gehört.

Vorverkauf läuft

Das Jubiläumskonzert von Toni Gutewort and his Danceorchestra findet statt am 13. August im Waldstadion Treuenbrietzen. Beginn ist um 20.30 Uhr. Der Vorverkauf läuft in der Postagentur Meißner an der Großstraße sowie in der Werbeagentur von Cosima Hankel an der Leipziger Straße.

Von Thomas Wachs