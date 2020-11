Lobbese

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Montagmittag auf der Zeudener Dorfstraße ereignet. Dabei ist eine Person schwer verletzt worden.

Kurz vor 12 Uhr war ein Kleintransporter mitten im Dorf von der Piste abgekommen und hat sich dann überschlagen. Der Fahrer, der nach ersten Erkenntnissen rasant unterwegs und womöglich abgelenkt war, konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien.

Rettungskräfte behandelten ihn zunächst vor Ort. Der Mann wurde danach in einem Krankenhaus in Sachsen-Anhalt stationär aufgenommen.

Großer Schaden entstanden

Der Sachschaden am Lieferwagen ist erheblich. Der Renault musste abgeschleppt werden. Zahlreiche Feuerwehren waren alarmiert worden. Zum Einsatz kamen Kräfte aus Kropstädt in Sahsen-Anhalt sowie aus Marzahna, Zeuden, Pflügkuff sowie Hohenwerbig im Rahmen ihrer Kooperation im Grenzgebiet zum Nachbarland und zum Amt Niemegk.

„Unsere ebenfalls alarmierte Wehr aus Treuenbrietzen konnte den Einsatz noch auf der Anfahrt abbrechen“, erklärte Olaf Fetz, der Stadtbrandmeister von Treuenbrietzen, gegenüber der MAZ. „Erste Meldungen, wonach der Fahrer im Unfallwagen eingeklemmt gewesen sein sollte, bestätigten sich nicht“, so Fetz.

Transporter auf Seite gekippt

Der verunfallte Transporter war auf der Seite liegen geblieben. Die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 82 musste vorübergehend gesperrt werden.

Erst kürzlich hatte es fast an der gleichen Stelle mitten in Zeuden einen schweren Unfall gegeben. Am 15. Oktober landete ein Autofahrerin mit einem VW Golf Cabrio an einem Baum.

Von René Gaffron und Thomas Wachs