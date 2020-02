Treuenbrietzen

Autodiebe haben in Treuenbrietzen zugeschlagen. Dort verschwand in der Nacht zu Mittwoch ein weißer Transporter. Er wurde vermutlich gestohlen in der Zeit zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 8.25 Uhr.

Der weiße VW-Transporter mit dem amtlichen Kennzeichen PM – AI 718 war zuvor auf einem Treuenbrietzener Grundstück abgeparkt. Die Polizei leitete umgehend ein umfangreiche Fahndung zu dem Fahrzeug ein. Bislang ohne Erfolg.

Die Beamten nahmen eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen fünfstelligen Betrag.

Von MAZ