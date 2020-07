Treuenbrietzen

Der Kammerchor der Stadt Leipzig ist am Sonntag, 12. Juli, um 17 Uhr in der Nikolaikirche Treuenbrietzen zu hören. Es ist eines der ersten Konzerte des Leipziger Ensembles nach fast drei Monaten pandemiebedingter Pause, der in diesem Jahr auch die Sabinchenfestspiele zum Opfer gefallen sind, in deren Rahmen der Chor seit vielen Jahren auftritt.

Am Sonntag wird das Konzert nun in solistischer Besetzung nachgeholt. Um 17 Uhr erklingt dann in der Treuenbrietzener Nikolaikirche geistliche und weltliche Chormusik aus vier Jahrhunderten, darunter Werke von Claudio Monteverdi, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach sowie zeitgenössische Kompositionen von Ola Gjeilo und anderen. Die Begleitung am Klavier übernimmt die Leipziger Korrepetitorin Aya Kugele. Die Leitung des Konzertes liegt in den Händen von Sven Kühnast.

Professioneller Klang junger Künstler

Der Kammerchor der Stadt Leipzig vereint unter dem Dach der Schola Cantorum Leipzig seit dem Jahr 2015 insgesamt knapp 40 chorerfahrene Schüler, Studenten und junge Erwachsene und ist damit das jüngste Ensemble der Kinder- und Jugendchöre der Stadt Leipzig. Das Ensemble zeichnet sich durch einen jungen, frischen und homogenen Klang aus. Die Mitglieder erhalten regelmäßig Einzelstimmbildung bei professionellen Gesangspädagogen.

Neben Konzerten im mitteldeutschen Raum und deutschlandweiten Konzertreisen gastiert der Chor regelmäßig an so prominenten Leipziger Spielorten wie der Thomaskirche oder der Nikolaikirche Leipzig.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln ist zu achten.

