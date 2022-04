Treuenbrietzen

Die Pläne zum Aufbau einer privaten Grundschule in Treuenbrietzen sind einen großen Schritt vorangekommen. Die Akteure vom Verein „Hallo Schule“ haben jetzt den Antrag zur Gründung ihrer Freien Montessori-Naturschule fertiggestellt und beim Brandenburger Bildungsministerium eingereicht. Das bestätigt Stefanie Gehricke-Jeschke vom Vereinsvorstand gegenüber der MAZ.

Kennenlernen beim Arbeitseinsatz

Um die weiteren Schritte bis zum Start der Schule vorzustellen sowie mit weiteren Interessenten und Mitstreitern ins Gespräch zu kommen, lädt der Verein für Samstag, 9. April, zu einem Aktionstag. Im Stadtpark von Treuenbrietzen soll entlang des Pauckert-Ringes vor allem das Ufer der Nieplitz gesäubert werden. „Beim Müllsammeln lässt es sich ja auch wundervoll plauschen“, erklärt Gehricke-Jeschke zum Hintergrund der nächsten Aktion des Schul-Vereins.

Diese Frauen gehören zum Vorstand des Vereins „Hallo Schule“ in Treuenbrietzen: Stefanie Gehricke-Jeschke (o.), Mara Azer (Mitte), Tina Hankel (o. li. ), Miriam Opitz (u. li.) sowie Nancy Anders (o . re.) und Kristin Oehring (u. re). Quelle: Privat

Im harten Kern unterstützen aktuell 15 bis 20 Leute das Projekt der Schulgründung. Weitere sind willkommen. Sieben Frauen haben den Vereinsvorstand gebildet. Seitens der Schulakteure soll es zweimal im Jahr Gemeinschaftsaktionen geben. Bereits im vorigen Herbst hatte der Verein mit einer Pflanzaktion für Blumenzwiebeln im Stadtpark auf sich aufmerksam gemacht.

Große Nachfrage für Treuenbrietzener Schule

„Wir sehen das auch jetzt wieder als gute Chance, mit uns ins Gespräch zu kommen, uns auch gegenseitig besser kennenzulernen sowie neue Mitstreiter zu gewinnen“ erklärt Stefanie Gehricke-Jeschke. Bereits erfreue sich das Schulprojekt einer großen Nachfrage. Es lägen zahlreiche Absichtserklärung von Eltern vor, die ihre Kinder nach den alternativen Methoden der Montessori-Schule unterrichten lassen möchten.

Der Start in Treuenbrietzen ist für das Schuljahr 2023/24 geplant, also im August des nächsten Jahres. Mindestens ein halbes Jahr werde vergehen, bis der Antrag zur Schulgründung beim Ministerium bearbeitet ist.

Zunächst sollen 16 Schülerinnen und Schüler starten. Das Besondere in der Schulform ist, dass die Mädchen und Jungen altersübergreifend unterrichtet werden in den Jahrgangsstufen eins bis drei sowie später auch vier bis sechs. Der Start sei zunächst einzügig geplant für die erste Lerngruppe, erklärt Stefanie Gehricke-Jeschke. „Ab dem vierten Jahr würden wir dann zweizügig fahren.“

Alternatives Konzept seit 100 Jahren Die Montessori-Pädagogik ist von der Italienerin Maria Montessori ab 1907 entwickelt worden. Das Konzept wird auch in Deutschland heute an zahlreichen Montessori-Kindergärten und -Schulen angewendet. Es deckt die Zeitspanne vom Kleinkind bis zum jungen Erwachsenen ab. Die Bildungsform beruht auf dem Bild des Kindes als „Baumeister seines Selbst“ und verwendet deshalb zum ersten Mal die Form des offenen Unterrichts und der Freiarbeit. Die Beobachtung des Kindes soll Lehrende dazu führen, geeignete didaktische Techniken anzuwenden, um den Lernprozess optimal zu fördern. Als Grundgedanke der Montessoripädagogik gilt die Aufforderung „Hilf mir, es selbst zu tun“. Kontakt zum Verein „Hallo Schule“ und Informationen gibt es unter 0176/22774272 oder im Internet über www.halloschule.de sowie per E-Mail unter hallo@halloschule.de.

Zunächst sollen die Jahrgangsstufen eins bis zwei an den Start gehen. Womöglich aber auch schon mit die Jahrgangsstufe drei. „Das hängt davon ab, wie viele Eltern womöglich ihr Kinder von anderen Schulen zu uns wechseln lassen möchten“, so Gehricke-Jeschke. Sie und ihre Mitstreiterinnen sehen das neue Schulprojekt „als Ergänzung und nicht als Konkurrenz zur bestehenden Schullandschaft in der Region.“ Zur Verfügung stünden bereits zwei Lehrkräfte sowie zwei Lernbegleiter.

Monate für Treuenbrietzener Schulkonzept gearbeitet

Für das Konzept ist in den zurückliegenden Monaten intensiv gearbeitet worden. Dazu mussten unter anderem Kooperationspartner akquiriert und ein Schulgebäude gefunden werden, um den Antrag nun einreichen zu können.

Der Arbeitszeitsatz des Vereins „Hallo Schule“ findet statt am Samstag, 9. April. Treff ist um 10 Uhr im Spielpark am Schwanenteich.

Von Thomas Wachs