Treuenbrietzen

Am Freitagabend war ein Mann in der Schlalacher Straße in Treuenbrietzen mit einem E-Scooter unterwegs. Polizeibeamte stoppten den 32-Jährigen, weil er ohne das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug unterwegs war. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der Fahrer augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand.

Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel. Den 32-Jährigen erwarten jetzt neben der Anzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz auch rechtliche Konsequenzen wegen Drogenbesitzes und Fahrens unter Betäubungsmitteln.

Von MAZ