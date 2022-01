Treuenbrietzen: Betrunkener Autofahrer pustet 1,33 Promille

Treuenbrietzen

Ein Autofahrer war sturzbetrunken mit seinem Wagen in Treuenbrietzen unterwegs. Polizisten stoppten den Mann in der Leipziger Straße und ließen ihn pusten. Dann verboten sie ihm die Weiterfahrt. Das teilte die Inspektion in Brandenburg an der Havel am Sonntag mit.

Demnach ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagabend um 18.30 Uhr. Die Beamten standen in der Leipziger Straße für eine Verkehrskontrolle. Sie hielten den Autofahrer an und nahmen sein Fahrzeug und seine Papiere in Augenschein.

Polizei lässt Autofahrer in Treuenbrietzen pusten

Der 33 Jahre alte Autofahrer zeigte laut Polizeibericht „typische Ausfallerscheinungen“ für Alkoholkonsum“. Daraufhin baten die Polizisten den Mann, einen Alkoholtest zu absolvieren. Nach Angaben aus der Inspektion willigte der Ertappte ein und pustete ins Messgerät.

Die Beamten staunten daraufhin nicht schlecht. Der Atemalkoholtest des Autofahrers ergab einen Wert von 1,33 Promille. Die Polizisten verboten dem 33-Jährigen die Weiterfahrt. Er musste sein Auto stehen lassen.

Betrunkener muss Führerschein bei Kontrolle in Treuenbrietzen abgeben

Dann musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein stellte die Polizei auch sicher. Jetzt erwartet den 33 Jahre alten Autofahrer wegen seiner Trunkenheitsfahrt wohl eine empfindliche Strafe.

Von mazonline