Treuenbrietzen

Diebe haben von einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Lindenstraße in Feldheim bei Treuenbrietzen, eine größere Menge an Silofolie gestohlen. Das hatte ein Mitarbeiter am Dienstag bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

220 Quadratmeter gestohlen

Der Zeitraum des Diebstahls liegt demnach zwischen Montag, 15. Juni, und Dienstag, 23. Juni. Die Silofolie sei bereits auf der Silanlage verbaut gewesen. Insgesamt entwendeten die Diebe davon rund 220 Quadratmeter.

500 Schaden entstanden

Die Polizei beziffert den entstandenen Schaden auf zirka 500 Euro. Sie bezieht sich dabei auf die Angaben des Mitarbeiters. Die Ermittlungen dazu dauern an. Sie liegen aktuell in den Händen der Kriminalpolizei.

Von Marcus J. Pfeiffer