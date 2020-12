Treuenbrietzen

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner eines Hauses am Nordwalder Ring in Treuenbrietzen in der Nacht zum ersten Weihnachtsfeiertag. Während das Ehepaar zu einer Weihnachtsfeier unterwegs war, nutzten noch unbekannte Täter die Gelegenheit und drangen durch das Garagenfenster in das verschlossene Einfamilienhaus ein. Im Haus wurden mehrere Schränke durchwühlt.

Von MAZ