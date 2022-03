Treuenbrietzen

Großes Hobby und wunderbarer Beruf in einem. Torsten Wagner hat dies schon seit Jahrzehnten. Er ist auf den Bühnen Europas unterwegs als viel beschäftigter Tour- und Studiogitarrist. „Ich arbeite für viele gute Leute und auch Stars“, sagt Wagner. Selbst sieht er sich nicht als Star, obwohl auch er mit seinen eigenen Projekten und Bands bekannte Clubs bespielt.

Zur Galerie Torsten Wagner ist als Musiklehrer sowie Tour-Gitarrist in vielen Projekten unterwegs mit internationalen Kollegen und eigenen Bands.

Jetzt gibt Torsten Wagner sein Wissen auch in Treuenbrietzen an die Jugend weiter. In der Kreismusikschule „Engelbert Humperdinck“ ist der Profi als Gitarren-Lehrer engagiert worden. Schon vor Jahren hatte Wagner in Mahlow bei Berlin selbst eine Musikschule eröffnet. „Ich möchte den Spaß, den ich an der Musik habe, an junge Leute weitergeben“, sagt der Berufsmusiker.

Der freiberufliche Gitarrist hat viel Erfahrung als Gitarrenlehrer und Dozent in Deutschland sowie in Österreich. Dorthin hatte ihn sein ehemaliger Professor aus Amerika geholt, als dieser in Wien das American Institut of Music eröffnet hatte und Wagner Dozent für populäre Gitarre wurde.

Inspiriert in Amerika

Seine eigene Musik ist zwischen Blues, Westcoast-Fusion und Rock angesiedelt. Die zwei Jahre in den USA, wo er mit 24 Jahren einst in Los Angeles Musik studiert hat, haben ihn geprägt. Noch heute geht es immer wieder gerne mal nach Kalifornien. „Das ist wie ein bisschen Heimweh“, sagt der Mittfünfziger.

Seit er denken kann, ist das Leben des gebürtigen Berliners mit der Gitarre verbunden. Mit einem alten Instrument von Freunden seiner Eltern fing alles an. „Ungefähr mit sechs Jahren war das“, erinnert sich Wagner. Bald war der Großmutter klar, dass der Junge einen Musiklehrer braucht. „Damals hatte ich einen Nachbarsjungen gehört, der Jimi Hendrix und Led Zeppelin hörte.“ Bis heute blieben diese Stars der Startschuss für Torsten Wagners eigene Gitarren-Karriere, obwohl er das Instrument längst selbst in Perfektion beherrscht.

Lust an Musik reißt nicht ab

Die Lust an der Musik riss nicht ab seither. Mit 14 Jahren spielte Wagner in eigenen Bands, hat sich selbst immer weiter entwickelt und immer viel von älteren Musikern gelernt. „Das kommt mir heute zugute für den Unterricht“, sagt der Musikschullehrer. „Musik sollte man nie mit Druck belegen, auch wenn es mal schwer wird für einige Stücke“, sagt Wagner.

Torsten Wagner (li.) ist als Gitarrist in verschiedenen Projekten auf der Bühne. So wie hier beim Berlin Hendrix Bash 2009 mit Benny Greb, Reggie Worthy and Rainer Bachmann. Quelle: Photo courtesy AHOI

Seit er 18 Jahre alt ist, gibt er immer wieder Gitarrenunterricht. Schon als Schüler am Gymnasium war er in drei Bandprojekten aktiv. „Wir haben damals auch eine Rockoper geschrieben in der zehnten Klasse“, erinnert sich Torsten Wagner. Musik und Tennissport blieben seine Leidenschaften – bis heute.

Ohne Gitarre geht es kaum

Kaum ein Tag vergeht, an dem er das Saiteninstrument nicht in der Hand hat. Selbst im Urlaub gehe es kaum ohne. „Maximal sieben Tage halte ich mal ohne Gitarre aus, ab dem achten Urlaubstag würde ich immer mindestens eine mitnehmen“, erzählt er. „Ich bin süchtig danach“, bekennt der Berufsmusiker.

30 verschiedene Gitarren

Immerhin kann er auf ein Lager von 25 bis 30 verschiedenen Gitarren zurückgreifen. Vier davon sind seine Lieblingsstücke. „Ein Sammler bin ich nicht“, sagt Wagner. „Die Gitarren sind halt mein Handwerkszeug.“

Wer ihn anruft, bekommt einen Gitarristen, der sich professionell spontan auf viel Musikrichtungen einstellen kann. Blues, Rock, Soul, Jazz aber auch Schlager sind sein Metier. Gespielt hat Todd Wagner, wie er sich in der Musikszene nennt, mit vielen bekannten Musikern.

Mit internationalen Kollegen auf Tour

Als freischaffender Gitarrist ist er für Lynn Davis (Vonda-Shepard-Band, Toto), K-Lavrado (Al-Jarreau-Band), Sunnie Paxson (Stanley-Clarke-Band) oder der „Band Ohne Namen“ sowie mit der Amerikanerin Jocelyn B. Smith immer wieder unterwegs auf Tourneen. Seine Gitarre ist außerdem in vielen Film- und Fernsehmusiken sowie in Werbejingles zu hören.

Torsten Wagner war immer wieder auch mit Roland Kaiser auf großer Tour. So wie hier 2015 in Dresden. Quelle: privat

Auch mit dem deutschen Schlagerstar Roland Kaiser war er 18 Jahre regelmäßig auf Tour zu großen Konzerten wie zu Kaiser Mania in den Dresdener Elbauen.

„Aktuell gibt es gerade ein wunderbares Projekt des Rappers Dikka für Kinder, an dem ich mitwirken darf“, erzählt Torsten Wagner zu seinen oft sehr spontanen Aufträgen in der Branche. „Manchmal weiß ich am Morgen nicht, was ich am Abend spielen werde“, sagt der freischaffende Profi.

Die beiden vergangenen Jahre waren für Künstler wie ihn allerdings „eine Katastrophe“ angesichts der Corona-Pandemie mit fehlenden Auftritten. „Lediglich drei Konzerte gab es in der gesamten Zeit“, bedauert der Berufsmusiker. Sonst waren es an die 30 Tour-Termine pro Jahr mit verschiedensten Musikern. Zudem gibt es diverse eigene Band-Projekte, in denen Wagner zur Gitarre greift.

Mit Lebenspartnerin auf der Bühne

Die Liebe zur Musik teilt er längst mit seiner Lebenspartnerin, der aus Texas stammenden Sängerin Corie Townsend. Auch sie ist Musikschülern im Hohen Fläming inzwischen bekannt. In der Musikschule des Landkreises unterrichtet sie Gesang.

Torsten Wagner beim Auftritt mit Lebenspartnerin Corie Townsend und Band im Quasimodo in Berlin. Quelle: Dana Barthel

Gemeinsam mit ihrem Partner gibt es verschiedene Projekte wie die Townsend-Wagner-Band mit Blues, Rock und Jazz nach eigenen Kompositionen. Das Berliner „Quasimodo“, ein bekannter Club der Hauptstadt, „ist so etwas wie unser zweites Wohnzimmer“, erzählt Torsten Wagner kurz vor der nächsten Unterrichtsstunde in Treuenbrietzen.

Von Thomas Wachs