Treuenbrietzen

Am Gründonnerstag, 14. April, um 19 Uhr erklingt in einem Gottesdienst in der Treuenbrietzener Marienkirche zum ersten Mal die Kabinettorgel, die vorübergehend aus der Bad Belziger Marienkirche umquartiert wurde. Seit Ende März ziert das „neue“ Instrument die Südwand im Altarraum der St. Marienkirche in Treuenbrietzen und ergänzt die Orgel von Joachim Wagner.

Genau genommen handelt es sich nicht um ein neues Instrument sondern um eine Kabinettorgel, die aus dem Ende des 18. Jahrhunderts stammt. Erbaut ist sie von Orgelbaumeister Grüneberg.

Besondere Orgel nach Treuenbrietzen umquartiert

Eine Kabinettorgel ist eine spezielle Form der Hausorgel, die in einem Zierschrank untergebracht ist, meist mit einem Aufsatzsekretär. Die verschließbaren Flügeltüren lassen, so sie denn verschlossen sind, nicht ohne weiteres an eine Orgel denken sondern eher eben an einen Zierschrank.

Das versetzbare Instrument verfügt über wenige Register, hier sechs an der Zahl, ein Manual und kein Pedal. Zur Kabinettorgel in Treuenbrietzen gehört sogar noch der kleine Tretbalg, der den lebendigen Wind und somit den Klang der Orgel gewährleistet und vom Spieler selbst bedient wird.

Kabinettorgeln wurden vorwiegend im 18. Und 19. Jahrhundert als schmucker Möbelschrank und repräsentatives Prunkstück für ein Kabinettzimmer wohlhabender Bürgerhäuser gebaut. Ihre Blütezeit erlebten sie ungefähr von 1770 bis 1820.

Obwohl die Kabinettorgel für einen Wohnraum gebaut ist und der Klang kammermusikalisch konzipiert ist, kann die Grüneberg-Kabinettorgel ohne Probleme den Kirchenraum füllen und somit den Gemeindegesang gut und zuverlässig stützen und begleiten.

Sanierung in Bad Belziger Marienkirche

Dies wird insbesondere im Spätsommer für die Gottesdienste in der Treuenbrietzener St. Marienkirche wichtig. Dann wird die Wagner-Orgel nämlich pfeifenlos und somit stumm auf der Westempore stehen. Sie wird in dieser Zeit grundgereinigt, dekontaminiert, neu intoniert und generalgestimmt und kann in dieser Zeit ihre altbewährten Dienste nicht zur Verfügung stellen.

Ein glücklicher Zufall fügte es, dass just zu dieser Zeit in der St. Marienkirche in Bad Belzig in diesem Jahr eine Innenraumsanierung ansteht und somit eine vorübergehende Unterkunft für die Kabinettorgel gefunden werden musste.

Dem landeskirchlichen Orgelsachverständigen Winfried Kuntz, Kantor in Bad Belzig, ist es zu verdanken, dass die wertvolle und klanglich schöne Kabinettorgel für dieses Jahr in die Treuenbrietzener Kirche umziehen konnte.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Gottesdienst mit Abendmahl gestaltet Pfarrer Arne Tesdorff. Kantor Andreas Behrendt spielt Orgelmusik des 17. und 18. Jahrhunderts mit Werken von Henry Heron, Georg Böhm, Johann Gottfried Walther und Johann Sebastian Bach.

Von MAZonline