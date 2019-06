Treuenbrietzen

Nach der Silberhochzeit könnte Schluss sein. Wenn die 25. Auflage der Sabinchenfestwoche in Treuenbrietzen ab Freitag zehn Tage lang bunt gefeiert ist, könnten die Partylichter womöglich zunächst verlöschen.

Nach dem Jubiläumsfest wollen sich acht der zwölf Akteure im ehrenamtlich tätigen Festkomitee nämlich zurückziehen. Das bestätigt Bürgermeister Michael Knape in seiner Funktion als Vorsitzender des Sabinchen-Festvereins. Wenn sich keine Nachfolger finden, werde zunächst Schluss sein mit der ehrenamtlichen Tradition. Sie ist seit der Wende gewachsen.

Ein Jahr angekündigt

„Wir hatten diesen Schritt im vorigen Jahr ja rechtzeitig angekündigt“, sagt Knape gegenüber der MAZ. „Auch wenn es viele Leute nicht glauben wollen, die uns darauf immer wieder angesprochen haben, gehen wir ihn nun auch“, sagt der Vereinschef. Viele der ehrenamtlich tätigen Akteure seien von Anfang oder über viele Jahre dabei und wollen nun mal kürzer treten, so Knape.

Ob und wie die Tradition nach dem nunmehr 25. Sabinchenfest fortgeführt wird, ist derzeit offen. Quelle: Thomas Wachs

Er sieht die Zeit gekommen auch für eine Generationswechsel. „Nicht zuletzt in sozialen Netzwerken war zuletzt oft ja auch kritisiert worden, dass unser Fest immer wieder nur ähnliche Programmpunkte biete“, erklärt Knape.

Keine Nachrücker in Sicht

Dem Aufruf, sich mit neuen Ideen einzubringen uns selbst zu engagieren, seien jedoch bisher kaum Leute nachgekommen. Allerdings gebe es mit den bereits im Festkomitee aktiven Christina Bunzel und Matthias Weichmann jüngere Akteure, die sich vorstellen könnten, das bisher stets ohne Zuschuss aus der Stadtkasse über zehn Tage hinweg veranstaltete Fest fortzuführen. „Dazu brauchen sie aber Mitstreiter“, so Knape.

Wenn es gewünscht sei, würden er und einzelne Mitglieder des bisherigen Komitees mit Ratschlägen noch zur Seite stehen. „Wir wollen aber nichts mehr vorgeben. Die Verantwortung sollte an eine nächste Generation übergehen.“ Sollte sich niemand finden als Nachrücker, „wird es wohl so sein, dass es eine Pause oder völlig neue Konzepte geben könnte“, erklärt der scheidende Vereinschef.

Auch Verein muss übergeben werden

Wichtig sei auch die Fortführung des Sabinchen-Festvereins, für den Michael Knape den Vorsitz abgeben möchte. Auch dort müssten sich sieben neue Leute finden.

Selbst für die aktuelle Jubiläumsausgabe der Festwoche vom 14. bis zum 23. Juni werden aktuell noch Helfer einige gesucht, die Schichten auf Bierwagen übernehmen oder anderweitig mit anpacken zum Ablauf des Festes. „Insgesamt sind so stets um die 40 Leute in Aktion“, erklärt Michael Knape. Der Verkauf von Getränken dient der Finanzierung des fast vollständig ohne Eintrittsgeld angebotenen Festes. Hinzu kommen Spenden von Bürgern und Sponsoren.

Kleines Best off zum Jubiläum

Zum Jubiläum habe das Team nun versucht, auch noch einmal Ausschnitte besonders schöner Aktionen des Festes vergangener Jahre „als kleines Best off“ auf die Straßen zu bringen. Ein Höhepunkt soll eine Lasershow am Freitag zum Auftaktabend sein, die die 25 Jahre Revue passieren lässt.

Zudem habe sich Opernsänger und Showmoderator Gunther Emmerlich „an seinen Auftritt in Treuenbrietzen von vor zehn Jahren erinnert und wollte gerne wieder kommen“, erzählt Michael Knape. Großer Erfolg war auch die Aktion „Park bei Nacht“am Pauckertring rund um die Stadt. Sie soll daher nun in einer kleineren Form zwischen Schwanenteich und Bäckerstraße noch mal aufleben.

Krankenhaus feiert mit

Am zweiten Fest-Sonnabend steht diesmal kein Ortsteil im Mittelpunkt, sondern das örtliche Krankenhaus. Gefeiert werden dort 25 Jahre Klinikbetrieb in Regie des Johanniterordens. Dazu gibt es Führungen und Einblicke in den neuesten Trakt der Fachkliniken.

Am letzte Festsonntag lädt der Sabinchen-Verein dann zu einem Dankeschönfest in lockerer Runde am Spielpark ein, um in Erinnerungen aus 25 Jahren zu schwelgen.

Andrang für Sabinchen und Schuster

Gut war der Andrang zum Jubiläumsjahr indes noch einmal für die Wahl der Sabinchenpaare. Nachdem Vivien Stolze-Lange und ihr Mann Hans-Jörg Stotze zuletzt zweimal in die Rolle des Sabinchens und ihres mordenden Schusters geschlüpft waren, gab es bei den Erwachsenen nun gar drei Bewerber-Paare, die sich dem Komitee stellten. Die Auserwählten werden am Freitag dann traditionell auf dem Rathausbalkon vorgestellt – gemeinsam mit dem neuen Sabinchenpaar der Kinder.

„Diese Nachfrage macht uns Mut, dass das Interesse an dem Fest doch noch ganz gut ist in Stadt und es unter neuer Regie eine gute Fortführung findet“, sagt Michael Knape.

