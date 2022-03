Treuenbrietzen

Am Sonntag, 20. März, um 16 Uhr nimmt die Brandenburger Organistin Elisaveta Suslova für ein Konzert an der Wagner-Orgel in der Treuenbrietzener St. Marienkirche Platz. Sie spielt Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude, Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy.

Elisaveta Suslova erhielt seit dem sechsten Lebensjahr Klavierunterricht. 2021 hat sie begonnen an der Hochschule für Musik in Detmold das Fach Orgel zu studieren. Aktuell setzt sie ihr Studium an der Universität der Künste in Berlin fort. Sie hat an verschiedenen Meister-Kursen teilgenommen und Preise bei internationalen Orgelwettbewerben gewonnen.

Suslova gibt bundesweit Konzerte mit Orgel- sowie Klaviermusik, auch im Rahmen verschiedener Festivals, wie dem Orgelsommer in Halle. Ihr Repertoire ist vielfältig, umfasst alte sowie klassische und romantische Musik und moderne Kompositionen.

Beim Konzert am Sonntag in Treuenbrietzen liest zudem Pfarrer Arne Tesdorff aus Texten zum Leben von Bach, dessen Geburtstag am 31. März gedacht wird.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem Konzert wird zugleich der Abschluss des dritten Bauabschnitts der Sanierung der wertvollen Wagner-Orgel gefeiert, denn jetzt ist die vollständige Windversorgung für das Instrument wieder sichergestellt. Der Eintritt ist frei.

Von MAZonline