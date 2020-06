Im Seniorenwohnpark Treuenbrietzen ist am Freitagabend ein Großfeuer ausgebrochen. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Die Matratze eines Bewohners soll der Ursprung des Feuers gewesen sein.

Nach Brand in Treuenbrietzen: Polizei geht Verdacht auf Brandstiftung nach

Feuerwehreinsatz mit Verletzten - Nach Brand in Treuenbrietzen: Polizei geht Verdacht auf Brandstiftung nach

Feuerwehreinsatz mit Verletzten - Nach Brand in Treuenbrietzen: Polizei geht Verdacht auf Brandstiftung nach