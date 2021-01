Treuenbrietzen: Radfahrer auf der L 89 bei Unfall schwer verletzt

Treuenbrietzen

Ein 64-jähriger Mann war am frühen Mittwochvormittag mit seinem Fahrrad entlang der L 89 unterwegs. Der Fahrer eines Renault Kleintransporters befuhr die Landesstraße in gleicher Richtung. Bei seinem Überholversuch hielt der 62-jährige Renault-Fahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei allerdings nicht genügend Abstand zu dem Radler und touchierte ihn.

„Der Mann stürzte und wurde dabei schwer verletzt“, teilt Stefanie Wagner-Leppin, Sprecherin der Polizeidirektion West in Brandenburg an der Havel, mit. Die an den Unfallort gerufenen Rettungssanitäter brachten den 64-jährigen Radfahrer umgehend in ein Krankenhaus. Bei dem folgenreichen Zusammenstoß entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 2100 Euro. Gegen den Renault-Fahrer wurde eine Unfallanzeige aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet.

Von MAZ