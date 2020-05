Das hat es mit dem Transporter an der B 2 auf sich

Niebel

Polizei und Ordnungsamt stehen vor einem Rätsel: Ein weißer Transporter steht völlig demoliert an einem Feldrand an der Bundesstraße 2 bei Niebel. Wie er dorthin kam, weiß niemand so genau. Fest steht aber, dass er dort wieder weg muss. Das ist aber schwieriger als gesagt. Die Polizei konnte nämlich keinen Halter ausfindig machen.

Straftat liegt nicht vor

„Wir haben das Fahrzeug bereits mehrfach geprüft und konnten keine strafrechtlich relevanten Hintergründe feststellen“, teilte Oliver Bergholz von der Polizeidirektion West auf MAZ-Nachfrage fest. Eine Straftat liegt demnach also nicht vor. Doch warum steht der Transporter dann dort? Die Vermutung: Aufgegebenes Eigentum und das ist auch verboten.

Zur Galerie Der weiße Transport völlig demoliert, halterlos und lässt viele Fragen offen. Polizei und Ordnungsamt sind an der Sache dran.

Das Fahrzeug ist von der Bundesstraße aus gut zu erkennen. Es steht auf einer asphaltierten Zufahrtsstraße zu einem Feldweg direkt am Waldbrand. Ein Leser hatte sich zu diesem Thema an die MAZ gewandt. Seine größte Sorge ist der Brandschutz. Am Autowrack riecht es nämlich stark nach Benzin und Öl. „Das ist für Mensch und Natur gefährlich.“

Besitzer bleibt verschollen

Die Kennzeichen des Transporters sind abmontiert. Nichts deutet mehr auf den Besitzer hin. Es schaut ganz danach aus, als ob das gut geplant war. Ein Unfall oder Vandalismus? Was genau das Auto so derart zugerichtet hat bleibt unklar. Die Frontscheibe ist eingedrückt und zersprungen. Alles, was nicht fest verschweißt ist, fehlt.

Auch das Innere lässt keine Schlüsse auf den Halter zu. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Türen sind weit geöffnet. Kabel hängen heraus. Der Transporter ist und bleibt für die Behörden ein Rätsel. Doch was soll jetzt aus ihm werden? Das weiß Ralf Gronemeier vom Bürgeramt in Treuenbrietzen auch noch nicht so genau. Er bestätigte nur, dass die Stadt von dem Problem seit vier Wochen wüsste und alles andere noch in Absprache stünde.

Alles eine Kostenfrage

Geklärt werden muss vor allem noch, wer für die Kosten aufkommt. „Dabei stehen wir in engem Austausch mit dem Landkreis“, so Gronemeier. Wie lange das Autowrack am Feldrand an der Bundesstraße 2 noch stehen bleibt, konnte der Mitarbeiter des Bürgeramtes nicht genau sagen. Ganz so einfach sei das nämlich nicht.

