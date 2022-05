Treuenbrietzen

Nun also: Fotograf Thomas Block-Deponte und Autor Heiko Hesse stellen am Mittwoch, 4. Mai, endlich ihr Buch „13 sagenhafte Geschichten“ in Treuenbrietzen. Das Buch ist bereits vor zwei Jahren im Wiesenburger Wiesengrund-Verlag erschienen, doch die Corona-Regeln ließen die Vorstellungstermine immer wieder platzen.

Im Café Orange in der Großstraße 13 in Treuenbrietzen geht es um bekannte und neue Einblicke in die regionale Sagenwelt. Über das Frauenzimmer Sabinchen zum Beispiel, dessen Geschichte in dem Buch so erzählt wird, wie es wirklich hätte geschehen können. Auch bekommt die Mär von den „treuen Brietzernern“ eine neue Richtung.

Sagen neu beleuchtet werden im Buch von Autor Heiko Hesse und Fotograf Thomas Block-Deponte. Quelle: privat

Thomas Block-Deponte hat sich von Hesses Geschichten inspirieren lassen. Zahlreiche Schwarz-weiß-Fotos stehen bei den Texten und geben den Beiträgen eine ganz besondere Note. Einige dieser Bilder sind als Installation in dem Café zu sehen.

Gastgeberin Anja Schmollack will außerdem eine Erdbeerbowle kredenzen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Von MAZonline