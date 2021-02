Treuenbrietzen: Wie aus Musikern jetzt Hobby-Regisseure werden

Treuenbrietzen

Es begann im Dezember mit dem Wunsch nach mehr Musik in Zeiten des Lockdowns und wurde für das Musiker-Duo „Dings & Bums“ zum Selbstläufer. Inzwischen touren sie bei ihren Konzerten „ohne Gäste“ sogar bis über die Landesgrenzen hinweg. Und sind nicht nur in puncto Veranstaltungs-Schlupfloch kreativ, sondern wagen sich jetzt auch als Hobby-Regisseure von Musikvideos vor die Kamera. Das Besondere: Musik kommt in ihrem Premiere-Clip eigentlich gar nicht vor.

Mikro in den Ständer, Gitarre aus dem Koffer und los gelegt: Mit kleinen Sequenzen zimmern die beiden Hobby-Regisseure Thomas Nehrkorn und Marcel Wricke neuerdings kurze Musikclips zusammen, die Einblick in den etwas anderen Touralltag und auch mal Privates liefern. „Inspiriert vom Besuch des RBB, haben wir es einfach mal ausprobiert“, sagt Thomas Nehrkorn. Und es scheint Spaß zu machen, denn bei einem Clip blieb es nicht. Die Technik gibt es her, dass sich beide im filmischen Milieu austoben können.

Das Besondere an dem Musikvideo, mit dem die beiden Premiere feierten, die Musik steht nicht im Mittelpunkt, sondern kommt eigentlich gar nicht vor. Sozusagen das weltweit erste Musikvideo mit „ohne Musik“, passend zur Tour „ohne Gäste“. Gedreht in „Klein Harlem“ der Lutherstadt Wittenberg.

Bleibt gesund- Euer Martin Angefixt vom RBB- Beitrag unser erstes eigenes Musikvideo: Posted by Dings & Bums on Monday, January 25, 2021

Erst am Wochenende hat es das Duo über die Landesgrenze ins sachsen-anhaltische Zerbst gezogen. Der Radius wird größer und „Dings & Bums“ machen weiter. Auf Facebook wünscht man sich die Konzerte „ohne Gäste“ auch an anderen Orten. Vielleicht Falkensee, so ein Vorschlag. Doch das heimische Publikum rund um Bad Belzig hat noch immer die „Exklusivrechte“. Ist ein Auftritt vorbei, wird bereits der nächste Termin im gleichen Ort angepeilt. Maximal zehn Minuten, damit sich keine Menschen in großen Gruppen versammeln, dauert der Mini-Gig.

„Ich habe versucht, auch das Ordnungsamt in Brandenburg an der Havel abzuholen, aber das ist leider nicht gelungen“, erzählt Nehrkorn über die aktuellen Pläne. Vorerst also kein Spontankonzert in der benachbarten Havelstadt.

Für die beiden Musiker ist es ein Weg, in Kontakt mit ihrem Publikum zu bleiben und mit Freude die Kultur bis an die heimischen Fenster zu tragen. Ihr Lohn: Wippende Füße, dankbares Lächeln und das Gefühl, trotz Kontaktbeschränkungen füreinander da zu sein.

Von Natalie Preißler