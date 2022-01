Treuenbrietzen experimentiert mit neuen Bäumen für mehr Klimaschutz 

Treuenbrietzen

Baum für Baum zu mehr Klimaschutz. Auf diesen Weg begeben hat sich jetzt die Stadt Treuenbrietzen. Beim Pflanzen neuer Bäume, die als Ersatz für gefällte Exemplare oder als Ausgleich für Bauprojekte sowie Unfallschäden in die Erde kommen, wird auf eine breitere Artenvielfalt geachtet.

Großes Pflanzprojekt für knapp 40 Bäume

So auch bei einem großen Pflanzprojekt für knapp 40 Bäume und Sträucher, das vor Jahresfrist abgeschlossen wurde in der Stadt und einigen Ortsteilen. Das alles ist auch ein Experiment. Denn herausgefunden werden soll so auch, welche Arten am besten klar kommen mit den sich durch den Klimawandel immer mehr auch im Stadtgebiet von Treuenbrietzen verändernden Bedingungen.

Treuenbrietzens Baumpflegerin sammelt Erfahrungen

Romy Zibulski hat da schon einige Erfahrungen gesammelt. Die promovierte Vegetationsbiologin ist seit gut zwei Jahren in der Stadtverwaltung Treuenbrietzen zuständig unter anderem für Natur- und Landschaftsschutz sowie den Bereich Grünpflege.

Doch die Verhältnisse im Stadtgebiet unterscheiden sich von Ort zu Ort und manchmal auch noch innerhalb eines Dorfes selbst. „In Brachwitz beispielsweise ist es meist sehr sandig und trocken – aber eben nicht überall“, sagt die Expertin. So wurden dort auf Wunsch des Ortsbeirates an der Feuerwehr ein Rotahorn mit schöner Herbstfärbung und für mehr Schatten am Spielplatz eine Ulme gepflanzt.

Pflaumenbaun für Bardenitz

In Bardenitz kam ein Pflaumenbaum in die Erde, während an der Dorfstraße in Zeuden eine das Dorfbild prägende, jedoch wegen starker Weißfäule zur Fällung vorgesehene große Kastanie schon durch eine Ulme ersetzt wurde.

Eine ganze Obstbaumwiese entsteht zudem auf einem kommunalen Grundstück zwischen Bismarkstraße und Pauckertring am Rande der Altstadt von Treuenbrietzen. 16 Bäume und zwei Sträucher wurden dort nun gepflanzt. Äpfel, Pflaumen und Apfelquitten sorgen dort für Artenvielfalt.

Romy Zibulski, ist Expertin für Grünpflege im Rathaus Treuenbrietzen. Sie sorgt sich um die kommunalen Bäume und steuert gegen. Quelle: Thomas Wachs

„Unser Ziel ist es, eine breite Mischung zu erreichen“, erklärt Romy Zibulski. Daher gehören auch Insektenhotels noch zum Ausbauprogramm für mehr Klimaschutz mitten in der Stadt und ihren Ortsteilen.

Denn dort sind die Auswirkungen des Klimawandels schon direkt zu spüren. Obwohl das Gebiet der Kernstadt eigentlich sehr feuchte Böden und hohe Wasserstände aufweist, bereite der angesichts der starken Trockenheit von 2018 bis 2020 abgesunkene Grundwasserspiegel vor allem älteren Bäumen große Überlebensprobleme.

„Anders als bei jungen Bäumen schaffen es alte Wurzeln nicht mehr so gut, dem sinkenden Wasserstand hinterherzuwachsen“, erklärt die promovierte Biologin. Sie fürchtet daher, dass in den nächsten Jahren viele ältere Bäume im Stadtgebiet absterben werden.

Daher seien sieben Linden an der Großstraße und eine am Bürgerhaus nachgepflanzt worden. Auch dabei variieren die Sorten, um für Insekten längerer Blühzeiten zur Verfügung zu stellen.

Vor allem ältere Bäume sind im Stadtgebiet Treuenbrietzen gefährdet durch sinkende Grundwasserpegel. Quelle: Thomas Wachs

Froh ist die Grünpflegerin der Stadt, dass die meisten Pflanzarbeiten direkt über Kräfte des örtlichen Bauhofes erledigt werden konnten. „Immerhin konnten wir das Team kürzlich auch um einen Forstmann, eine Gärtnerin und einen Gärtnermeister erweitern“, erklärt Zibulski. „Hätten wir über die Arbeiten wie für die größeren Bäume noch weitere extern ausgeschrieben, wären die Kosten sicher gestiegen.“

Stattliche neue Bäume für Treuenbrietzen

In den Boden kamen bereits stattliche Bäume im Einzelwert zwischen 180 und 250 Euro je nach Art und Größe. Sie haben einen Stammumfang von 16 bis 18 Zentimetern sowie eine Höhe von circa drei Metern. Insgesamt erfolgten so nun Investitionen im Wert von rund 10.000 Euro. Das Geld stammt aus Zahlungen, die von der Stadt sowie von Bürgern flossen, die Ausgleichbeiträge zahlen mussten nach Fällungen oder auch nach Schäden durch Autounfälle.

Eingeflossen sind auch Spenden Frohnsdorfer Bürger. Nachdem bereits das 2020 an Stadtförster Dietrich Henke übergebene Preisgeld vom Sieg beim Agenda-21-Preis des Landkreises Potsdam-Mittelmark eingesetzt wurde für zehn Bäume im Brandwald von 2018, kamen dort aus den privaten Spenden nun noch vier Schwarznüsse hinzu.

Schwarznüsse kommen gut mit Trockenheit klar

„Sie zeigen nach unseren Erfahrungen und laut Studien von Experten eine sehr gute Resistenz gegen Trockenheit“, sagt die Biologie-Doktorin. „Davon versprechen wir uns viel für das Stadtgebiet“, so Romy Zibulski. Gute Erfahrungen gebe es auf Außenflächen auch mit Esskastanien, die teilweise robuster seien als Eichen.

Von Thomas Wachs