Treuenbrietzen ist mit einem Schlag schuldenfrei aber nicht reich

„Eine völlig ungewohnte Situation“, nennt es Kämmerin Anke Becker im Rathaus Treuenbrietzen erfreut. Noch nie konnten sie und die Stadtverordneten in den zurückliegenden 26 Jahren einen ausgeglichen Haushalt ohne Schuldenberg und Haushaltssicherungskonzept diskutieren. „Ich kenne auch gar keine andere Haushaltslage, seitdem ich hier bin“, sagte auch Bürgermeister Michael Knape (parteilos) in seiner dritten Amtszeit seit 2001.

Treuenbrietzen hat fast 20 Millionen auf Konto

Nun jedoch ist die Stadt Treuenbrietzen mit einem Schlag schuldenfrei. Das ist dem Verkauf des gesamten und gut 1900 Hektar umfassenden Stadtwaldes für 20 Millionen Euro geschuldet.

Bis auf eine Restsumme von gut 300.000 Euro, die demnächst noch erwartet werde aus dem Verkauf letzter Teilflächen, sei das gesamte Geld nun überwiesen worden, so Knape. Die weitgehend zusammenhängenden Waldflächen mit Naherholungsgebieten, Naturschutzgebieten und Forstflächen samt dem kommunalen Bereich des Brandwald von 2018 gingen an private Investoren.

Bezahlt hat die Millionen die Muhrsche Forstverwaltung GbR. Sie gehört zum Verbund des ebenfalls von Thomas Muhr geführten, erfolgreichen Familienunternehmens aus der Automobilzulieferer-Branche, der Muhr und Bender KG (Mubea), mit Sitz in Attendorn in Nordrhein-Westfalen und weiterer Firmen.

Treuenbrietzener Bürgermeister warnt vor Wünschen

Der Bürgermeister warnt jedoch davor, jetzt zu große Erwartungen zu hegen angesichts der sprunghaft verbesserten Finanzlage der Stadt. „Große Luftsprünge für viele neue Wünsche sind trotzdem nicht drin“, sagte der Rathauschef. Er plädiert dafür, mit Augenmaß zu agieren und das Geld nachhaltig einzusetzen. „Mit einem investiven und nicht konsumtiven Einsatz des Geldes“, soll das gewohnte Sparen fortgeführt werden, „um mindesten die schwarze Null zu halten“, erklärte Knape.

„Sonst stehen wir in zwei Jahren schon wieder dort, wo wir waren“, erklärt auch die Kämmerin. „Dann wären alle Bemühungen umsonst gewesen“, so Becker. Daher werden zunächst bestehende Projekt, wie Schul- und Kita-Bauten aber auch Anteile zu Straßenbauvorhaben an der B2 in Dietersdorf (215.000 Euro) und später an der Leipziger Straße (rund 500.000 Euro) fortgeführt.

Neue Finanzsorgen für Treuenbrietzens IKTB

Doch zeichnen sich aktuell bereits neue Finanzsorgen ab. Sie resultieren unter anderem aus der drastischen Steigerung von Energiekosten. „Mit einem Anstieg hatten wir ja schon kalkuliert, dass es aber mit einer Verdopplung nach oben geht, damit hat wohl kaum jemand gerechnet“, sagte Knape bei der aktuellen Haushaltsdebatte in den Sitzungen mehrerer Fachausschüsse der Stadtverordnetenversammlung (SVV).

Aus der riesigen Einnahme aus dem Waldverkauf flossen neun Millionen Euro in die Tilgung des Kassenkredites, der insgesamt 14 Millionen umfasste. Eine weitere Summe sei angelegt für die erst später mögliche restliche Tilgung und als Rücklage. Sie soll dazu dienen, um deutlich zu machen, dass Eigenanteile für Fördergelder sowie die Planung von Investitionsprojekten nun zur Verfügung stehen in der Stadt.

Treuenbrietzen will nur mit Förderung investieren

Die Kommune möchte nämlich daran festhalten, Projekte nur umzusetzen, wenn sie auch umfangreich mit Fördergeld kofinanziert werde. Das betrifft unter anderem Ausgaben für neue Fahrzeuge und Atemschutztechnik der Feuerwehren. Gleiches gilt aber auch für Investitionen in die soziale Infrastruktur.

Dazu macht der Rathauschef auch das große Sorgenkind deutlich. Weil die Grundschule „Albert Schweitzer“ wachsende Platzprobleme hat, ist seit zwei Jahren ein Neubautrakt geplant für die Integrativen Kindertagesbetreungsangebote (IKTB) und Belange der Schule. Der IKTB-Bau ist das größte Projekt im Doppelhaushalt für 2022 und 2023, der am 9. Mai noch von der SVV beschlossen werden muss.

Allerdings warte die Kommune noch immer auf eine Zusage von bis zu 75 Prozent weiterem Fördergeld aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP II) der Landesregierung zur Schaffung zusätzlicher Kita- und Hortplätze.

Drastisch gestiegene Baukosten

Weiteres großes Problem seien die drastisch gestiegenen Baukosten für das zuletzt mit rund vier Millionen Euro veranschlagte Projekt. „Zwei Jahre in der Warteschleife kosten uns nun bis zu drei Millionen Euro“, sagte Michael Knape der MAZ. „Wir haben den Eigenanteil und die Baugenehmigung parat. An uns liegt es nicht mehr. Da muss nun vom Land reagiert werden“, fordert der Bürgermeister.

Doch sei der Fördertopf für das KIP II hoffnungslos überzeichnet. „Allein in Potsdam-Mittelmark wartet ein Drittel aller Kommunen auf Fördergeld aus diesem Topf, wie wir bei Beratung mit den Kolleginnen und Kollegen mitbekommen haben“, so Knape.

Ohne eine Förderung könne und wolle Treuenbrietzen den IKTB-Neubau nicht allein realisieren. „Das kann nicht nur Aufgabe einer Kommune sein“. Sollte es keinen Zuschuss geben, „müsste das Schulkonzept mit Ganztag, Inklusion und IKTB auf den Prüfstand gestellt werden mit Abstrichen zur heutigen Qualität“, kündigte der Bürgermeister an.

Gesamtschule Treuenbrietzen ausfinanziert

Wenigstens sei der inzwischen gut fortgeschrittene Anbau für die Gesamtschule nun ausfinanziert. Auch mit Hilfe ein große Summe aus dem Waldverkauf. „Wir hatten mit einem Puffer kalkuliert, letztlich aber auch bestimmte Leistungen wie eine begrünte Fassade und die Qualität neuer Parkplätze noch reduziert“, so Knape. Auch planen die Schülerinnen und Schüler die Gestaltung des Pausenhofes nun selbst. Daher gehen der Rathauschef und die Planer nun davon aus, „dass wir mit maximal fünf Prozent Mehrkosten hinkommen müssten“. Der Einzug ist zum neuen Schuljahr ab Ende August geplant.

