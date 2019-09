Treuenbrietzen

Die Stadt Treuenbrietzen will sich gemeinsam mit ihren Bürgern am „World Cleanup Day“ beteiligen. Deshalb ruft der Ausschuss für Energie und Klimaschutz im Namen der Stadt dazu auf, am Sonnabend, 21. September, gemeinsam Müll zu sammeln.

Ziel der Aktion ist die Nieplitz entlang des Paukert-Rings rund um den historischen Stadtkern. Gesammelt werden soll von 10 bis 12.30 Uhr. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr vor dem Rathaus.

Robuste Kleidung nicht vergessen

Wer mitmachen will, der möge Warnwesten, Gummistiefel, Wathosen – wenn vorhanden – Handtücher, Gartenhandschuhe und generell robuste Kleidung mitbringen. Müllsäcke und Sammelcontainer stellt die Stadtverwaltung bereit.

„Alle wollen die Welt retten, wir fangen in Treuenbrietzen damit an“, schreiben die Organisatoren in der Ankündigung – und hoffen bei ihrem Vorhaben auf tatkräftige Unterstützung.

„World Cleanup Day“ in Treuenbrietzen am Sonnabend, 21. September. Los geht es ab 9.30 Uhr vor dem Rathaus.

Von MAZ