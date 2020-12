Treuenbrietzen schickt Wunschzettel für diverse Projekte an den Kreis

Treuenbrietzen

Die Stadt Treuenbrietzen erhofft sich einige Finanzspritzen vom Landkreis Potsdam-Mittelmark für diverse Projekte. Für sieben Vorhaben mit einem Kostenvolumen von insgesamt knapp 650.000 Euro sind jetzt Anträge für eine mögliche Förderung aus dem Kreisentwicklungsbudget (KEB) in Vorbereitung. Sie müssen noch vor Weihnachten beim Landratsamt eingereicht werden.

„Welche Projekte zum Zuge kommen und wie die Prioritäten gesetzt werden, entscheiden dann allein die Kreistagsabgeordneten“, erklärte Bürgermeister Michael Knape (parteilos) in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten.

Feuerwehr an erstem Platz

Die Stadtverwaltung ihrerseits hat dennoch eine Prioritätenliste erstellt, in der die Sanierung des zentralen Feuerwehrgebäudes an der Sernowstraße in Treuenbrietzen oben steht. Ein Ölabscheider samt Ablaufrinne sowie alle Zuleitungen müssten dort erneuert werden für rund 125.000 Euro. „Ohne dürften wir die Fahrzeughalle bald nicht mehr nutzen“, erklärte der Verwaltungschef.

An zweiter Stelle steht für die Kommune der Schallschutz im Familienzentrum und für Kindereinrichtungen für insgesamt gut 26.000 Euro.

Die Heizungsumstellung an der Gesamtschule für 100.000 Euro sowie die energetische Sanierung von Fenstern samt Heizungsumstellung im denkmalgeschützten Rathaus für insgesamt 200.000 Euro sind weitere Wünsche auf der Liste der Stadt.

Neue Brunnen für Löschwasser nötig

Auf Position fünf rangiert die Umstellung von Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, was circa 100.000 Euro kosten würde. Anträge für neue Löschwasserbrunnen in Marzahna, Bardenitz und Treuenbrietzen würden insgesamt 55.000 Euro benötigen.

Schließlich würde sich die Kommune noch einen Zuschuss wünschen für die Anschaffung von Ausrüstung und neuen Rettungsgeräten für die Feuerwehr im Umfang von gut 40.000 Euro. Denn bei der Prüfung an der Landesprüfstelle in Borkheide waren einige Geräte nicht mehr zugelassen worden. So wären nötig ein Spreiz- und Schneidgeräte für 10.000 Euro, ein Hebekissen für 8700 Euro, eine Tragkraftspritze für die Wehr in Lobbese für 16.000 Euro oder auch ein Notstromaggregat für 3500 Euro.

Solidaritätskasse gut gefüllt

Rund 1,5 Millionen Euro hat der Landkreis im laufenden Jahr aus dem Entwicklungsbudget vor allem an die strukturschwachen Kommunen im Südwesten ausgeschüttet.

Seit 2011 gibt es das von den Linken damals initiierte Solidaritätsprogramm. Anfangs war es mit einer halben Million Euro ausgestattet und wird nun – der guten Haushaltslage des Kreises entsprechend – sukzessive aufgestockt.

Von Thomas Wachs