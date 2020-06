Freibäder können mit Hygienekonzept in Saison starten

Treuenbrietzen/Dietersdorf

Die Freibäder in Treuenbrietzen und Dietersdorf können öffnen, wenn auch unter etwas anderen Umständen. Die Corona-Pandemie hat den Saisonstart in Treuenbrietzen weit nach hinten gerückt. Trotz warmen Temperaturen und Sonnenschein musste die Anlage länger als sonst auf den Saisonstart warten.

Hygienekonzept ist geschrieben

Jetzt hat der zuständige Freibadverein einen Termin gefunden, wann der Badespaß endlich losgehen kann. Am Mittwoch, 10. Juni, öffnen sich um 15 Uhr dir Tore zu den großen Wasserbecken das erste Mal in diesem Jahr. Das dafür benötigte Hygienekonzept steht soweit, wie Simone Lüllwitz-Balzer vom Freibadverein auf MAZ-Nachfrage bestätigt.

Anzeige

Das Freibad in Treuenbrieten. Quelle: Thomas Wachs

Weitere MAZ+ Artikel

„Wir dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Gäste ins Wasser lassen. Die Umkleiden und Duschen bleiben noch geschlossen“, so Lüllwitz-Balzer. Damit würde sich der Verein unmittelbar an die Vorgaben des Landes halten. Demnach wäre eine Öffnung schon seit dem 28. Mai möglich gewesen. Bislang fehlte jedoch das benötigte Konzept.

Rutsche, Planschbecken und Liegewiesen

Auf die Besucher des Freibades wartet ein großes Becken mit einer Rutsche, ein separates Planschbecken für die Kleinen sowie weite Liegewiesen, ein Imbiss und Schwimmparcours. An heißen Tagen sorgt ein überdachter Bereich für Schatten. Badespaß für die ganze Familie bietet das zentral in der Nähe des Schwanenteichs gelegene Treuenbrietzener Freibad.

Das Freibad in Treuenbrietzen. Quelle: privat

Die Besucher vom Flämingbad in Dietersdorf müssen aus den Saisonstart noch etwas länger warten. Dort öffnen sich die Tore erst am 25. Juni zum Ferienbeginn in Brandenburg. „Das ist jedes Jahr so. Daran hat sich nichts geändert“, sagt Initiator Joachim Theuerkauff. Doch auch hier wird aufgrund der Corona-Pandemie ein Hygienekonzept benötigt, das derzeit erarbeitet wird.

Becken werden mit Wasser befüllt

Wie das Konzept letztlich aussieht weiß Theuerkauff noch nicht. „Es gibt viele Sachen, die noch geklärt werden müssen.“ Er hat aber versprochen, alles Mögliche zu tun, um den Termin halten zu können. Die Becken seien schon vorbereitet und würden zeitnah mit dem Wasser befüllt werden – dann könne es schon losgehen.

Das Freibad Dietersdorf empfängt mindestens in den Schulferien bis August seine Badegäste. Quelle: Thomas Wachs

Das Flämingbad in Dietersdorf – idyllisch umgeben von Wald und Feldern – verfügt über eine 50-Meter-Bahn aus Naturstein, die in ein Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich mit Rutsche unterteilt ist. Für Kinder gibt es ein separates Kinderplanschbecken. Ein 3-Meter-Turm steht für Sprünge ins tiefe Wasser bereit. An Land gibt es eine Tischtennisplatte, ein Beachvolleyballfeld und einen Kiosk.

Lesen Sie auch

Von Marcus J. Pfeiffer