Jetzt ist es amtlich: Die Stadtverordneten von Treuenbrietzen dürfen künftig mitbestimmen, wer im Rathaus sowie in den vier kommunalen Kindertagesstätten Leitungsposten besetzt. Das Stadtparlament folgte einem gemeinsamem Antrag der Fraktionen CDU/Burger sowie Bündnis 90/Die Grünen zur entsprechende Änderung der Hauptsatzung.

Zuletzt oblagen die Personalentscheidungen gemäß eines vorgeschriebenen Bewerbungsverfahrens hauptsächlich dem Bürgermeister als Verwaltungschef. Dabei hatte es vor einigen Jahren Gerede gegeben in der Stadt und im Parlament, als eine Stelle im Bauamt mit einem Mann besetzt wurde, der als Freund des Rathauschefs gilt. „Das wolle wir für die Zukunft vermeiden und für mehr Transparenz sorgen“, begründete Anja Schmollack ( CDU), die Initiatorin des Antrags.

Rückendeckung für Rathauschef

Ziel sei es nun, Vetternwirtschaft in der Stadtverwaltung vorzubeugen. „Das kann auch dem Bürgermeister helfen und Rückendeckung geben“, erklärte Paul Vierkant ( Die Grünen). „Denn es kann ja sein, dass ein nach dem Auswahlverfahren am besten geeigneter Kandidat oder eine Kandidatin womöglich gar nicht berücksichtigt werden würden, nur weil sie im Verdacht stehen könnten, dem Bürgermeister nahe zu stehen“, erläuterte Fraktionskollege Andreas Bruns ( Die Grünen).

Der Antrag der Fraktion ging ursprünglich noch weiter. Orientiert an Gehaltsgruppen, schloss er auch weitere Ebenen ein. Doch folgten die Abgeordneten am Ende der Empfehlung von Bürgermeister Michael Knape (parteilos), die Beteiligung auf die stellen für derzeit drei Amtsleiter, drei Fachbereichsleiter sowie vier Kita-Chefposten zu begrenzen. Er habe „grundsätzlich kein Problem mit einer Beteiligung und mehr Transparenz.“

Bürgermeister warnt vor großem Aufwand

Doch warnte Knape: „Die Verwaltung muss arbeitsfähig bleiben.“ Sie könne nicht zusätzlich belastet werden, durch die Einbindung der Abgeordneten in alle Personalfragen. Gerade auch vor dem Hintergrund des aktuellen Fachkräftemangels – vor allem im Bereich der Kinderbetreuung – könnten langwierige Entscheidungsprozess sonst dazu führen, „dass sich Bewerber schnell wieder anders orientieren“, sagte Knape.

Rathauschef Michael Knape hat auch über Personalfragen zu entscheiden. Quelle: Thomas Wachs

Er sieht nach den nächsten vier bis fünf Jahren altersbedingt einen großen Bedarf für neues Personal in der Stadtverwaltung und ihren Bereichen. Fast die gesamte Rathausspitze müsse dann neu besetzt werden. Auch sonst gebe es Handlungsbedarf. Von den rund 100 Beschäftigten liege der Altersdurchschnitt bei 50 Jahren. Vor allem im Bereich Technik seien viele Mitarbeiter bereits deutlich älter.

Viele Stellen neu zu besetzen

„Dort muss es demnächst einige Stellenausschreibungen geben“, kündigte der Verwaltungschef an. Den Abgeordneten möchte er ein neues Konzept zur Personalentwicklung vorschlagen. „Das wird erarbeitet und liegt derzeit noch zur Vorprüfung bei der Kommunalaufsicht“, erklärte Knape jetzt in der SVV.

Sebastian Herbst (BIV) plädierte dort dafür, die Personalentscheidungen so zu belassen, „wie es bisher gelaufen ist“. Die Stadtverordneten seien „gar nicht in der Lage, sich tiefgründig einzubringen in die Personalauswahl, die der direkte Arbeitgeber treffen muss“, sagte der Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Feldheim.

