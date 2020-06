Treuenbrietzen

Ein lockere Party für Kunden und Mitarbeiter hätte es jetzt geben sollen. Doch macht die Corona-Pandemie dem Auto- und Motorradhaus Borchardt & Kröger einen dicken Strich durch diesen Plan. Grund zum Feiern gäbe es, weil Manfred Borchardt seit 30 Jahren Mobilität auf vier und zwei Rädern verkauft.

Die politische Wende hat den Fahrzeugbauschlosser-Meister zum Unternehmer gemacht. Alles begann im Mai 1990. Noch vor der Währungsunion. Als sich für die Firma Spezialanhängerbau, wo Borchardt tätig war, keine Perspektive mehr bot, sattelte er kurzentschlossen um.

Stamm von 22 Mitarbeitern

Was in der kleinen Kellergarage des privaten Wohnhauses an der Jüterboger Straße begann, ist zu einem Familienbetrieb mit mehreren Standorten geworden. Seit 2018 führen dort Borchardts Tochter Yvonne und ihr Ehemann Frank Kröger die Geschäfte. 22 Mitarbeiter gehören zum Stamm an den Standorten in der Bahnhofstraße zu Treuenbrietzen und in Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt. In der Spitze waren es mal 30.

Manfred Borchardt legte den Grundstein für den 1996 bezogenen Neubau an der Bahnhofstraße. Quelle: privat

Als 37-Jähriger legte Manfred Borchardt den Grundstein für den heute breiter aufgestellten Familienbetrieb. Die Coronakrise markierte da zuletzt einen Einschnitt, den die Autohändler so in den zurückliegenden 30 Jahren nicht erlebt hatten. „Wir hatten da schon die eine oder andere schlaflose Nacht, als nicht klar war, wie das alles weitergehen würde und wie lange es dauert“, bekennt Juniorchefin Yvonne Kröger. Der schon zuvor etablierte Online-Handel pufferte die Krise ab.

Frank Kröger setzt große Hoffnungen nun in die Elektromobilität. „Die Nachfrage wächst inzwischen, es gibt einige Fans reiner Elektrofahrzeuge, die den Markt genau kennen“, sagt der Autohändler. Neue Modelle mit mehr Reichweite sowie Kaufprämien von der Bundesregierung und Herstellern würden das Geschäft nach dem allgemeinen Corona-Einbruch nun langsam wieder beflügeln.

Elektroräder statt Leihwagen

Schon 2018 reagierten die Treuenbrietzener Unternehmer auf den Trend zu mehr umweltfreundlicher Mobilität. Ein erste Elektrotankstelle samt Solaranlage ging ans Netz. Werkstattkunden können Elektrofahrräder statt Leihwagen nutzen. Demnächst kommt nun eine viel leistungsstärkere Ladestation mit vier öffentlichen Plätzen hinzu. „Das fordern die Konzerne Honda und Volkswagen von uns, um die Elektromobilität anzukurbeln“, sagt Kröger. In 45 Minuten mache diese Anlage neuester Generation dann moderne Batterien wieder voll.

Neue Standorte entwickelt

Stillstand war bei Firma Borchardt in den 30 Jahren Firmengeschichte nie üblich. Neue Standorte wurden entwickelt und ausgebaut. Die Liebe der Kunden zu einem schmucken Auto sei trotz der jüngsten Krise bis heute ungebrochen. Doch hätten sich Ansprüche an Service und ständige Mobilität schon verändert. „Am Anfang war der Autohandel hier ja weniger ein Verkaufen sondern eher ein Verteilen“, erinnert sich der heute 67 Jahre alte Manfred Borchardt an seinen Start am 5. Mai 1990 in der privaten Kellergarage.

Garten voller Gebrauchtwagen

Im Garten und rund um das Wohnhaus parkten damals dicht an dicht die Gebrauchtwagen. Die bezog Borchardt anfangs über einen Partner aus West-Berlin, der per Zeitungsannonce Händler suchte. Der habe auch die Finanzierung vorgestreckt, „weil wir ja selbst noch gar kein Geld hatten“, erklärt Manfred Borchardt. Die D-Mark kam erst mit der Währungsunion am 1. Juli 1990 auch nach Treuenbrietzen.

Das Autohaus Borchardt startete im Mai 1990 im privaten Garten an der Jüterboger Straße. Quelle: privat

Doch schon Wochen zuvor kauften die Kunden die Wagen fast vom Autotransporter herunter. „Ich möchte den und ich möchte den, hieß es da oft gleich am Straßenrand beim Entladen“, erinnert sich Borchardt. Als bald darauf dann alle großen Autokonzerne nach Ostdeutschland drängten, entschied sich der Händler 1993 für einen Vertrag mit der japanischen Marke Honda.

Für sie fuhr der Treuenbrietzener sofort so gute Umsätze ein, dass er bald zu einer Reise nach Japan und einem Treffen mit dem obersten Konzernchef Hiroyuki Yoshino eingeladen wurde. Stammkunden aus des Anfangszeit seiner Garagenfirma, die ab 1996 im neuen Autohaus an der Bahnhofstraße arbeitete, gebe es bis heute, sagt Manfred Borchardt.

Neue Geschäftsfelder

Obwohl er die Firma mit Beginn des Rentenalters vor zwei Jahren an die nächste Generation übergeben hat, schaut der 67-Jährige noch regelmäßig im Betrieb vorbei.

Immerhin gibt es längst auch weitere Geschäftsfelder der Familie. Das ehemalige Motorradhaus wurde zum Mietobjekt für eine Arztpraxis und Dienstleister sowie für Wohnungen entwickelt. Am Baggersee dahinter soll ein großes Gebäude mit altersgerechten Wohnungen entstehen.

Umstrittene Pläne

Die Pläne dafür sind aktuell allerdings in der Stadt teilweise noch umstritten. Ebenso wie das Projekt zur Ansiedlung eines Supermarktes auf Teilflächen des Autohausgeländes an der Bahnhofstraße.

