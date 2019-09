Treuenbrietzen

„Schöne Grüße aus 1317 Treuenbrietzen“. Unter diesem geheimnisvollen Motto geht es in der Treuenbrietzener Innenstadt am späten Freitagabend hoch her. Dann laden nicht nur Geschäftsleute zur 13. Einkaufsnacht ein.

Zwischen Kino und Marienkirche locken vielfältige Aktionen. Händler halten Sonderangebote sowie Überraschungen bereit und verwöhnen ihre Kunden weit über den üblichen Ladenschluss hinaus auch mit Speisen und Getränken. Kundenpflege statt großer Umsätze steht zu dieser Aktionsnacht im Mittelpunkt. „Wie in den Vorjahren sind um die 40 Akteure – auch aus den Ortsteilen und anderen Städten – dabei, die sich und ihre Angebote präsentieren“, erklärt Chef-Organisatorin Claudia Wricke von der Arbeitsgruppe Handel des Vereins „Aktiv für Treuenbrietzen“. Künstler präsentieren Musik, Malerei, Fotografie, Grafik, Schmuck, Keramik und Textilgestaltung.

Feuerwehr am Rathaus präsent

Nicht minder attraktiv präsentiert sich die freiwillige Feuerwehr vor dem Rathaus von 18 bis 23 Uhr mit Aktionen und Themen.

Hier der MAZ-Bericht über die Einkaufsnacht 2018

Ergänzend zu den Geschäften können den Abend über das Gildenhaus, das Kino mit mit Live-Musik von der Foder-Band sowie das Heimatmuseum besucht werden. Aus dem Anlass wird die Sparkassenfiliale zum Ausstellungsraum und zur Bühne. Auftritte der „Treuenbrietzener Stadtgaukler“ mit der aktuellen Version der „Sabinchenmoritat zum 25-jährigem Jubiläum der Festspiele“ sind für 19.30 Uhr, 20.30 Uhr und 21.30 Uhr angekündigt. In der Marienkirche sind Erläuterungen zur Wagner-Orgel von Henrike Etté und ihr Programm „Jetzt schlägt’s dreizehn Tasten“ ab 19 Uhr zu hören.

Spenden für Deko erhofft

Spenden aus Einnahmen der Einkaufsnacht sollen diesmal dazu dienen, „die Weihnachtsbeleuchtung für die Innenstadt zu erweitern. „Bereits im vergangenen Jahr haben wir gesammelt, aber die Summe reicht noch nicht aus um ein schönes Dekorationselement anzuschaffen, welches in der Adventszeit unser Treuenbrietzen schöner und gemütlicher macht“, so die Organisatorin. Zum Anfang der Adventszeit soll das neue Gestaltungselement in der historischen Altstadt von Treuenbrietzen installiert werden.

Von René Gaffron